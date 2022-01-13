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Стало известно о госпитализации известного российского режиссера
СМИ сообщили о госпитализации режиссера Аллы Суриковой - РИА Новости, 13.01.2022
Стало известно о госпитализации известного российского режиссера
Советского и российского кинорежиссера Аллу Сурикову госпитализировали в Москве, сообщает Пятый канал. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T10:58
2022-01-13T10:58
2022-01-13T12:23
культура
киев
алла сурикова
культура
"ералаш" (киножурнал)
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Советского и российского кинорежиссера Аллу Сурикову госпитализировали в Москве, сообщает Пятый канал.По его информации, Сурикова находится в городской клинической больнице № 52. Другие подробности пока неизвестны.Алла Сурикова родилась 6 ноября 1940 года в Киеве. В 1965 году окончила филологический факультет Киевского университета. Известна как один из авторов юмористического киножурнала "Ералаш". Режиссер таких фильмов, как "Ищите женщину" (1982), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Хочу в тюрьму" (1998), "Человек с бульвара Капуцинок" (2009) и других.В 2000 году получила звание народной артистки России.
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РИА Новости
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РИА Новости
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киев, алла сурикова, культура, "ералаш" (киножурнал)
10:58 13.01.2022 (обновлено: 12:23 13.01.2022)
СМИ сообщили о госпитализации режиссера Аллы Суриковой
Пятый канал: режиссер фильма "Человек с бульвара Капуцинов" Сурикова попала в больницу
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
Советского и российского кинорежиссера Аллу Сурикову
госпитализировали в Москве, сообщает Пятый канал
.
По его информации, Сурикова находится в городской клинической больнице № 52. Другие подробности пока неизвестны.
Алла Сурикова родилась 6 ноября 1940 года в Киеве. В 1965 году окончила филологический факультет Киевского университета. Известна как один из авторов юмористического киножурнала "Ералаш". Режиссер таких фильмов, как "Ищите женщину" (1982), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Хочу в тюрьму" (1998), "Человек с бульвара Капуцинок" (2009) и других.
В 2000 году получила звание народной артистки России.