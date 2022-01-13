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Стало известно о госпитализации известного российского режиссера

СМИ сообщили о госпитализации режиссера Аллы Суриковой - РИА Новости, 13.01.2022

Стало известно о госпитализации известного российского режиссера

Советского и российского кинорежиссера Аллу Сурикову госпитализировали в Москве, сообщает Пятый канал. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T10:58

2022-01-13T10:58

2022-01-13T12:23

культура

киев

алла сурикова

культура

"ералаш" (киножурнал)

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Советского и российского кинорежиссера Аллу Сурикову госпитализировали в Москве, сообщает Пятый канал.По его информации, Сурикова находится в городской клинической больнице № 52. Другие подробности пока неизвестны.Алла Сурикова родилась 6 ноября 1940 года в Киеве. В 1965 году окончила филологический факультет Киевского университета. Известна как один из авторов юмористического киножурнала "Ералаш". Режиссер таких фильмов, как "Ищите женщину" (1982), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Хочу в тюрьму" (1998), "Человек с бульвара Капуцинок" (2009) и других.В 2000 году получила звание народной артистки России.

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2022

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киев, алла сурикова, культура, "ералаш" (киножурнал)