https://ria.ru/20220113/rebenok-1767718065.html
В Дмитрове ребенок самостоятельно ушел домой из детского сада
В Дмитрове ребенок самостоятельно ушел домой из детского сада - РИА Новости, 13.01.2022
В Дмитрове ребенок самостоятельно ушел домой из детского сада
Следственный комитет начал проверку после того, как маленький ребенок самостоятельно ушел из детского сада в подмосковном Дмитрове, сообщила журналистам в... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:50
2022-01-13T17:50
2022-01-13T18:54
происшествия
дмитров
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Следственный комитет начал проверку после того, как маленький ребенок самостоятельно ушел из детского сада в подмосковном Дмитрове, сообщила журналистам в четверг помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.Сегодня в СМИ появилась информация о том, что накануне днем шестилетний мальчик один дошел от детского сада до дома и никто его не заметил и не остановил."В рамках проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также будет дана оценка действиям либо бездействию ответственных должностных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Врадий.
https://ria.ru/20211011/otravlenie-1754020062.html
дмитров
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Маленький ребенок самостоятельно ушел из детского сада. Запись камеры наблюдения
Следственный комитет начал проверку после того, как маленький ребенок самостоятельно ушел из детского сада в подмосковном Дмитрове. Накануне днем шестилетний мальчик один дошел от детского сада до дома и никто его не заметил и не остановил.
2022-01-13T17:50
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происшествия, дмитров, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия
17:50 13.01.2022 (обновлено: 18:54 13.01.2022)
В Дмитрове ребенок самостоятельно ушел домой из детского сада
В Дмитрове ребенок самостоятельно ушел домой из детского сада, СК начал проверку