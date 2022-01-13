https://ria.ru/20220113/rebenok-1767718065.html

В Дмитрове ребенок самостоятельно ушел домой из детского сада

В Дмитрове ребенок самостоятельно ушел домой из детского сада - РИА Новости, 13.01.2022

В Дмитрове ребенок самостоятельно ушел домой из детского сада

Следственный комитет начал проверку после того, как маленький ребенок самостоятельно ушел из детского сада в подмосковном Дмитрове, сообщила журналистам в... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T17:50

2022-01-13T17:50

2022-01-13T18:54

происшествия

дмитров

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Следственный комитет начал проверку после того, как маленький ребенок самостоятельно ушел из детского сада в подмосковном Дмитрове, сообщила журналистам в четверг помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.Сегодня в СМИ появилась информация о том, что накануне днем шестилетний мальчик один дошел от детского сада до дома и никто его не заметил и не остановил."В рамках проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также будет дана оценка действиям либо бездействию ответственных должностных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Врадий.

https://ria.ru/20211011/otravlenie-1754020062.html

дмитров

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Маленький ребенок самостоятельно ушел из детского сада. Запись камеры наблюдения Следственный комитет начал проверку после того, как маленький ребенок самостоятельно ушел из детского сада в подмосковном Дмитрове. Накануне днем шестилетний мальчик один дошел от детского сада до дома и никто его не заметил и не остановил. 2022-01-13T17:50 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дмитров, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия