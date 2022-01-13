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Наука
https://ria.ru/20220113/realme-1767687216.html
Флагманские смартфоны realme GT 2 и GT 2 Pro появятся в России
Флагманские смартфоны realme GT 2 и GT 2 Pro появятся в России - РИА Новости, 13.01.2022
Флагманские смартфоны realme GT 2 и GT 2 Pro появятся в России
В России презентация новой флагманской серии смартфонов realme GT 2 состоится в первом квартале 2022-го. Ранее в Китае состоялся мировой анонс моделей GT 2 и GT РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:43
2022-01-13T15:43
наука
технологии
realme
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В России презентация новой флагманской серии смартфонов realme GT 2 состоится в первом квартале 2022-го. Ранее в Китае состоялся мировой анонс моделей GT 2 и GT 2 Pro.Над внешним видом realme GT 2 Pro работал знаменитый промышленный дизайнер Наото Фукасава. Смартфон стал первым в мире, получившим корпус из биопластика. Похожий на бумагу, полимер проходит несколько стадий переработки, превращаясь в устойчивый и прочный материал.GT 2 Pro достался экран 2K AMOLED Flat Display с новейшей технологией LTPO 2.0 с поддержкой адаптивной частоты обновления 1–120 Гц, которая обеспечивает плавную анимацию и оптимальное потребление энергии. Дисплей прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus.Флагман realme стал одним из первых в мире смартфонов, построенных на платформе Snapdragon 8 Gen 1, набирающей более миллиона баллов в бенчмарке AnTuTu. В компании уделили особое внимание системе охлаждения чипсета — GT 2 Pro обладает самой большой в индустрии площадью рассеивания тепла. 9-слойная структура системы охлаждения с зоной из нержавеющей стали поддерживает пиковую производительность в течение продолжительного времени. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает долгое время автономной работы, а быстрая зарядка мощностью 65 Вт SuperDart Charge заряжает смартфон меньше, чем за 40 минут. Блок питания поставляется в комплекте со смартфоном.В realme GT 2 Pro используется камера из трех сенсоров. Основной 50-мегапиксельный Sony IMX 766 отличается функциями пиксельного всенаправленного автофокуса PDAF и OIS. Уникальная сверхширокая камера с углом обзора 150 градусов и 50-мегапиксельным датчиком Samsung JN1 расширяет "поле зрения" смартфона на 278 процентов и позволяет делать фото в технике "рыбий глаз". Третья камера оснащена макрообъективом с 40-кратным увеличением.Как и премиальный флагман GT 2 Pro, производительный смартфон realme GT 2 получил аналогичные корпус, аккумулятор, оперативную память и интерфейс. GT 2 получил дисплей E4 AMOLED с частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 888 5G с паровым охлаждением из нержавеющей стали и режим GT Mode 3.0.
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РИА Новости
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технологии, realme
15:43 13.01.2022
 

Флагманские смартфоны realme GT 2 и GT 2 Pro появятся в России

© realmerealme GT 2 Pro
realme GT 2 Pro
© realme
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В России презентация новой флагманской серии смартфонов realme GT 2 состоится в первом квартале 2022-го. Ранее в Китае состоялся мировой анонс моделей GT 2 и GT 2 Pro.
Над внешним видом realme GT 2 Pro работал знаменитый промышленный дизайнер Наото Фукасава. Смартфон стал первым в мире, получившим корпус из биопластика. Похожий на бумагу, полимер проходит несколько стадий переработки, превращаясь в устойчивый и прочный материал.
GT 2 Pro достался экран 2K AMOLED Flat Display с новейшей технологией LTPO 2.0 с поддержкой адаптивной частоты обновления 1–120 Гц, которая обеспечивает плавную анимацию и оптимальное потребление энергии. Дисплей прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus.
© realmerealme GT 2 Pro
realme GT 2 Pro
© realme
realme GT 2 Pro
Флагман realme стал одним из первых в мире смартфонов, построенных на платформе Snapdragon 8 Gen 1, набирающей более миллиона баллов в бенчмарке AnTuTu. В компании уделили особое внимание системе охлаждения чипсета — GT 2 Pro обладает самой большой в индустрии площадью рассеивания тепла. 9-слойная структура системы охлаждения с зоной из нержавеющей стали поддерживает пиковую производительность в течение продолжительного времени. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает долгое время автономной работы, а быстрая зарядка мощностью 65 Вт SuperDart Charge заряжает смартфон меньше, чем за 40 минут. Блок питания поставляется в комплекте со смартфоном.
В realme GT 2 Pro используется камера из трех сенсоров. Основной 50-мегапиксельный Sony IMX 766 отличается функциями пиксельного всенаправленного автофокуса PDAF и OIS. Уникальная сверхширокая камера с углом обзора 150 градусов и 50-мегапиксельным датчиком Samsung JN1 расширяет "поле зрения" смартфона на 278 процентов и позволяет делать фото в технике "рыбий глаз". Третья камера оснащена макрообъективом с 40-кратным увеличением.
Как и премиальный флагман GT 2 Pro, производительный смартфон realme GT 2 получил аналогичные корпус, аккумулятор, оперативную память и интерфейс. GT 2 получил дисплей E4 AMOLED с частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 888 5G с паровым охлаждением из нержавеющей стали и режим GT Mode 3.0.
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