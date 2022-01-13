https://ria.ru/20220113/razvedka-1767760336.html

Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан

Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан - РИА Новости, 13.01.2022

Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан

Американское разведсообщество не пришло к заключению, что Россия сделала выбор в пользу военного развития ситуации вокруг Украины, заявил журналистам советник... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T23:49

2022-01-13T23:49

2022-01-13T23:49

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украина

сша

европа

россия

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Американское разведсообщество не пришло к заключению, что Россия сделала выбор в пользу военного развития ситуации вокруг Украины, заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Разведывательное сообщество не давало оценок, что русские действительно решили выбрать военный курс действий на Украине", - сказал он на брифинге в Белом доме после трех встреч западных стран с Россией в Европе.

https://ria.ru/20220113/putin-1767746320.html

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в мире, украина, сша, европа, россия, джейк салливан