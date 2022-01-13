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Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан
Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан - РИА Новости, 13.01.2022
Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан
Американское разведсообщество не пришло к заключению, что Россия сделала выбор в пользу военного развития ситуации вокруг Украины, заявил журналистам советник... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T23:49
2022-01-13T23:49
2022-01-13T23:49
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джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Американское разведсообщество не пришло к заключению, что Россия сделала выбор в пользу военного развития ситуации вокруг Украины, заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Разведывательное сообщество не давало оценок, что русские действительно решили выбрать военный курс действий на Украине", - сказал он на брифинге в Белом доме после трех встреч западных стран с Россией в Европе.
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в мире, украина, сша, европа, россия, джейк салливан
Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан
Советник Байдена Салливан: разведка США не знает, решила ли Россия воевать с Украиной