https://ria.ru/20220113/razvedka-1767716812.html

Полковник СВР в отставке назвала особенности работы в разведке

Полковник СВР в отставке назвала особенности работы в разведке - РИА Новости, 13.01.2022

Полковник СВР в отставке назвала особенности работы в разведке

В работе разведчиков, дипломатов, бизнесменов требуются схожие качества, заявила российская разведчица-нелегал, полковник Службы внешней разведки в отставке с... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T17:44

2022-01-13T17:44

2022-01-13T17:44

сша

бостон

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155366/82/1553668260_0:118:1399:905_1920x0_80_0_0_fb4c6fe33908c0265a7f7ddf634c79b3.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В работе разведчиков, дипломатов, бизнесменов требуются схожие качества, заявила российская разведчица-нелегал, полковник Службы внешней разведки в отставке с 2010 года Елена Вавилова.В ходе Международного форума профессионального протокола "Первые лица" она подчеркнула, что знание законов человеческого общения помогает в работе любому человеку, будь это дипломат, бизнесмен, разведчик."Есть несколько качеств, которые определяют успешных людей любых профессий. Например, дипломат и разведчик. Эти люди постоянно работают с людьми, своей культуры или другой. И в зависимости от этого вы сможете достичь успеха и продвигаться дальше", - пояснила она.Также, по ее словам, важен характер. "Когда спрашивают, какое самое важное качество человека, которого могут взять в разведку, я называю гибкость характера, умение приспособиться и жить в другой культуре. Для нас это означало выучить два языка: английский и французский", - отметила она.Другим характерным качеством она назвала работу в условиях неопределённости."Выезжая в нашу первую командировку, мы не знали, как мы сможем осесть, найти контакты людей, которые дадут нам какую-то информацию, как мы сможем вырасти в том обществе, о котором мы ничего не знаем? Наши высшие дипломаты, выезжая на переговоры, тоже могут столкнуться с неопределенными ситуациями", - заявила Вавилова.По ее словам, нужна также креативность, поскольку в разведке человек сам создаёт свою биографию, нужно придумывать, изображать из себя какой-то образ, но при этом всегда приходится и соблюдать определённые правила.Елена Вавилова — российская разведчица-нелегал, полковник Службы внешней разведки в отставке с 2010 года. Под именем Трэйси Ли Энн Фоли вместе со своим супругом Андреем Безруковым более 20 лет входила в российскую сеть разведчиков-нелегалов, работавших в зарубежных странах. В 2010 году была арестована в Бостоне. В числе 10 коллег была возвращена в Россию в рамках двустороннего Международного обмена заключёнными шпионами между РФ и США.

https://ria.ru/20220113/razvedka-1767707490.html

https://ria.ru/20211220/razvedka-1764480665.html

сша

бостон

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, бостон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия