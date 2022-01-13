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Полковник СВР в отставке назвала особенности работы в разведке
Полковник СВР в отставке назвала особенности работы в разведке - РИА Новости, 13.01.2022
Полковник СВР в отставке назвала особенности работы в разведке
В работе разведчиков, дипломатов, бизнесменов требуются схожие качества, заявила российская разведчица-нелегал, полковник Службы внешней разведки в отставке с... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:44
2022-01-13T17:44
сша
бостон
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В работе разведчиков, дипломатов, бизнесменов требуются схожие качества, заявила российская разведчица-нелегал, полковник Службы внешней разведки в отставке с 2010 года Елена Вавилова.В ходе Международного форума профессионального протокола "Первые лица" она подчеркнула, что знание законов человеческого общения помогает в работе любому человеку, будь это дипломат, бизнесмен, разведчик."Есть несколько качеств, которые определяют успешных людей любых профессий. Например, дипломат и разведчик. Эти люди постоянно работают с людьми, своей культуры или другой. И в зависимости от этого вы сможете достичь успеха и продвигаться дальше", - пояснила она.Также, по ее словам, важен характер. "Когда спрашивают, какое самое важное качество человека, которого могут взять в разведку, я называю гибкость характера, умение приспособиться и жить в другой культуре. Для нас это означало выучить два языка: английский и французский", - отметила она.Другим характерным качеством она назвала работу в условиях неопределённости."Выезжая в нашу первую командировку, мы не знали, как мы сможем осесть, найти контакты людей, которые дадут нам какую-то информацию, как мы сможем вырасти в том обществе, о котором мы ничего не знаем? Наши высшие дипломаты, выезжая на переговоры, тоже могут столкнуться с неопределенными ситуациями", - заявила Вавилова.По ее словам, нужна также креативность, поскольку в разведке человек сам создаёт свою биографию, нужно придумывать, изображать из себя какой-то образ, но при этом всегда приходится и соблюдать определённые правила.Елена Вавилова — российская разведчица-нелегал, полковник Службы внешней разведки в отставке с 2010 года. Под именем Трэйси Ли Энн Фоли вместе со своим супругом Андреем Безруковым более 20 лет входила в российскую сеть разведчиков-нелегалов, работавших в зарубежных странах. В 2010 году была арестована в Бостоне. В числе 10 коллег была возвращена в Россию в рамках двустороннего Международного обмена заключёнными шпионами между РФ и США.
https://ria.ru/20220113/razvedka-1767707490.html
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сша, бостон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
17:44 13.01.2022
 
Полковник СВР в отставке назвала особенности работы в разведке

Разведчица Вавилова: разведчикам, дипломатам и бизнесменам нужны схожие качества

CC BY 4.0 / Aspasie Yoko / Image of Vavilova ElenaРазведчица Елена Станиславовна Вавилова
Разведчица Елена Станиславовна Вавилова - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
CC BY 4.0 / Aspasie Yoko / Image of Vavilova Elena
Разведчица Елена Станиславовна Вавилова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В работе разведчиков, дипломатов, бизнесменов требуются схожие качества, заявила российская разведчица-нелегал, полковник Службы внешней разведки в отставке с 2010 года Елена Вавилова.
В ходе Международного форума профессионального протокола "Первые лица" она подчеркнула, что знание законов человеческого общения помогает в работе любому человеку, будь это дипломат, бизнесмен, разведчик.
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"Есть несколько качеств, которые определяют успешных людей любых профессий. Например, дипломат и разведчик. Эти люди постоянно работают с людьми, своей культуры или другой. И в зависимости от этого вы сможете достичь успеха и продвигаться дальше", - пояснила она.
Также, по ее словам, важен характер. "Когда спрашивают, какое самое важное качество человека, которого могут взять в разведку, я называю гибкость характера, умение приспособиться и жить в другой культуре. Для нас это означало выучить два языка: английский и французский", - отметила она.
Другим характерным качеством она назвала работу в условиях неопределённости.
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"Выезжая в нашу первую командировку, мы не знали, как мы сможем осесть, найти контакты людей, которые дадут нам какую-то информацию, как мы сможем вырасти в том обществе, о котором мы ничего не знаем? Наши высшие дипломаты, выезжая на переговоры, тоже могут столкнуться с неопределенными ситуациями", - заявила Вавилова.
По ее словам, нужна также креативность, поскольку в разведке человек сам создаёт свою биографию, нужно придумывать, изображать из себя какой-то образ, но при этом всегда приходится и соблюдать определённые правила.
Елена Вавилова — российская разведчица-нелегал, полковник Службы внешней разведки в отставке с 2010 года. Под именем Трэйси Ли Энн Фоли вместе со своим супругом Андреем Безруковым более 20 лет входила в российскую сеть разведчиков-нелегалов, работавших в зарубежных странах. В 2010 году была арестована в Бостоне. В числе 10 коллег была возвращена в Россию в рамках двустороннего Международного обмена заключёнными шпионами между РФ и США.
 
СШАБостонСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Россия
 
 
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