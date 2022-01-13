https://ria.ru/20220113/rassledovanie-1767640488.html

В Красноярске завели дело на мужчину, пугавшего посетителей почты автоматом

В Красноярске завели дело на мужчину, пугавшего посетителей почты автоматом - РИА Новости, 13.01.2022

В Красноярске завели дело на мужчину, пугавшего посетителей почты автоматом

Дело о хулиганстве завели после инцидента с мужчиной, пугавшим автоматом посетителей почтового отделения в Красноярске, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T12:45

2022-01-13T12:45

2022-01-13T15:32

происшествия

красноярск

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Дело о хулиганстве завели после инцидента с мужчиной, пугавшим автоматом посетителей почтового отделения в Красноярске, сообщается на сайте МВД Медиа.Как сообщал региональный главк МВД, фигурант пришел на почту и достал оружие после конфликта с одним из посетителей. Находящийся рядом мужчина повалил нарушителя и удерживал его до приезда полиции. Предварительно установлено, что изъятое оружие является охолощенным автоматом Калашникова и непригодно для стрельбы."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ", - говорится в релизе.Как отмечается, мужчина объяснил своё поведение тем, что был пьян, и принес извинения гражданам, ставшим свидетелями инцидента.Максимальное наказание по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) – лишение свободы на срок до 7 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20220103/avtomat-1766492967.html

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происшествия, красноярск, россия