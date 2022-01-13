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В Красноярске завели дело на мужчину, пугавшего посетителей почты автоматом
В Красноярске завели дело на мужчину, пугавшего посетителей почты автоматом - РИА Новости, 13.01.2022
В Красноярске завели дело на мужчину, пугавшего посетителей почты автоматом
Дело о хулиганстве завели после инцидента с мужчиной, пугавшим автоматом посетителей почтового отделения в Красноярске, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T12:45
2022-01-13T12:45
2022-01-13T15:32
происшествия
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россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Дело о хулиганстве завели после инцидента с мужчиной, пугавшим автоматом посетителей почтового отделения в Красноярске, сообщается на сайте МВД Медиа.Как сообщал региональный главк МВД, фигурант пришел на почту и достал оружие после конфликта с одним из посетителей. Находящийся рядом мужчина повалил нарушителя и удерживал его до приезда полиции. Предварительно установлено, что изъятое оружие является охолощенным автоматом Калашникова и непригодно для стрельбы."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ", - говорится в релизе.Как отмечается, мужчина объяснил своё поведение тем, что был пьян, и принес извинения гражданам, ставшим свидетелями инцидента.Максимальное наказание по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) – лишение свободы на срок до 7 лет.
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происшествия, красноярск, россия
12:45 13.01.2022 (обновлено: 15:32 13.01.2022)
В Красноярске завели дело на мужчину, пугавшего посетителей почты автоматом
На мужчину, угрожавшего посетителям почты в Красноярске охолощенным автоматом, завели дело