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В Красноярске завели дело на мужчину, пугавшего посетителей почты автоматом
В Красноярске завели дело на мужчину, пугавшего посетителей почты автоматом - РИА Новости, 13.01.2022
В Красноярске завели дело на мужчину, пугавшего посетителей почты автоматом
Дело о хулиганстве завели после инцидента с мужчиной, пугавшим автоматом посетителей почтового отделения в Красноярске, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T12:45
2022-01-13T15:32
происшествия
красноярск
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Дело о хулиганстве завели после инцидента с мужчиной, пугавшим автоматом посетителей почтового отделения в Красноярске, сообщается на сайте МВД Медиа.Как сообщал региональный главк МВД, фигурант пришел на почту и достал оружие после конфликта с одним из посетителей. Находящийся рядом мужчина повалил нарушителя и удерживал его до приезда полиции. Предварительно установлено, что изъятое оружие является охолощенным автоматом Калашникова и непригодно для стрельбы."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ", - говорится в релизе.Как отмечается, мужчина объяснил своё поведение тем, что был пьян, и принес извинения гражданам, ставшим свидетелями инцидента.Максимальное наказание по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) – лишение свободы на срок до 7 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20220103/avtomat-1766492967.html
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происшествия, красноярск, россия
12:45 13.01.2022 (обновлено: 15:32 13.01.2022)
 
В Красноярске завели дело на мужчину, пугавшего посетителей почты автоматом

На мужчину, угрожавшего посетителям почты в Красноярске охолощенным автоматом, завели дело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Дело о хулиганстве завели после инцидента с мужчиной, пугавшим автоматом посетителей почтового отделения в Красноярске, сообщается на сайте МВД Медиа.
Как сообщал региональный главк МВД, фигурант пришел на почту и достал оружие после конфликта с одним из посетителей. Находящийся рядом мужчина повалил нарушителя и удерживал его до приезда полиции. Предварительно установлено, что изъятое оружие является охолощенным автоматом Калашникова и непригодно для стрельбы.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ", - говорится в релизе.
Как отмечается, мужчина объяснил своё поведение тем, что был пьян, и принес извинения гражданам, ставшим свидетелями инцидента.
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Максимальное наказание по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) – лишение свободы на срок до 7 лет.
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