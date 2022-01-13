В Южной Корее заявили о способности перехватить испытанную КНДР ракету
Минобороны Южной Кореи заявило о способности перехватить испытанную КНДР ракету
Испытание гиперзвуковой ракеты в КНДР
СЕУЛ, 13 янв – РИА Новости. Южная Корея способна не только отследить, но и перехватить испытанную КНДР 11 января ракету, и постоянно совершенствует свои оборонные системы, сообщило южнокорейское министерство обороны.
"Выражусь ясно, наши войска могут не только засекать испытанные в этот раз Северной Кореей снаряды, но и перехватывать их. Мы также продолжаем усиливать систему ответа (на возможный удар – ред.)" - сообщил на брифинге представитель министерства обороны Пу Сын Чхан.
Ранее сообщалось, что Северная Корея во вторник примерно в 7.27 (01.27 мск) произвела из внутренних районов страны в сторону Японского моря пуск одной, предположительно, баллистической ракеты. Позже КНДР подтвердила проведение испытания гиперзвуковой ракеты в присутствии лидера страны Ким Чен Ына и заявила, что снаряд поразил цель на расстоянии в 1000 километров, совершив при этом маневр протяженностью 240 километров.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи официально подтвердил, что северокорейская ракета в этот раз пролетела минимум 700 километров, а наивысшая скорость на взлете составила 10 Махов при наибольшей высоте полета в 60 километров.
Предыдущее испытание похожего снаряда прошло в КНДР 5 января. До этого Северная Корея провела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8" в конце сентября 2021 года. Оба раза южнокорейские военные заявляли, что ракета пока находится на начальной стадии разработки, ее перехват возможен.
По словам военных, характеристики сентябрьского снаряда были более близки к разряду гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов (HGV), а испытанная 5 января ракета и вовсе принадлежит к маневренным ракетам (MARV), а не к гиперзвуковому оружию. Снаряд с испытания 11 января - "более совершенный", но подтверждать, является ли он гиперзвуковой ракетой, в южнокорейской армии пока отказались.