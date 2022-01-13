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В Южной Корее заявили о способности перехватить испытанную КНДР ракету
В Южной Корее заявили о способности перехватить испытанную КНДР ракету - РИА Новости, 13.01.2022
В Южной Корее заявили о способности перехватить испытанную КНДР ракету
Южная Корея способна не только отследить, но и перехватить испытанную КНДР 11 января ракету, и постоянно совершенствует свои оборонные системы, сообщило... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:07
2022-01-13T11:07
в мире
сша
кндр (северная корея)
южная корея
ким чен ын
японское море
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СЕУЛ, 13 янв – РИА Новости. Южная Корея способна не только отследить, но и перехватить испытанную КНДР 11 января ракету, и постоянно совершенствует свои оборонные системы, сообщило южнокорейское министерство обороны.Ранее сообщалось, что Северная Корея во вторник примерно в 7.27 (01.27 мск) произвела из внутренних районов страны в сторону Японского моря пуск одной, предположительно, баллистической ракеты. Позже КНДР подтвердила проведение испытания гиперзвуковой ракеты в присутствии лидера страны Ким Чен Ына и заявила, что снаряд поразил цель на расстоянии в 1000 километров, совершив при этом маневр протяженностью 240 километров.Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи официально подтвердил, что северокорейская ракета в этот раз пролетела минимум 700 километров, а наивысшая скорость на взлете составила 10 Махов при наибольшей высоте полета в 60 километров.Предыдущее испытание похожего снаряда прошло в КНДР 5 января. До этого Северная Корея провела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8" в конце сентября 2021 года. Оба раза южнокорейские военные заявляли, что ракета пока находится на начальной стадии разработки, ее перехват возможен.По словам военных, характеристики сентябрьского снаряда были более близки к разряду гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов (HGV), а испытанная 5 января ракета и вовсе принадлежит к маневренным ракетам (MARV), а не к гиперзвуковому оружию. Снаряд с испытания 11 января - "более совершенный", но подтверждать, является ли он гиперзвуковой ракетой, в южнокорейской армии пока отказались.
https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767592411.html
https://ria.ru/20220111/samolet-1767383387.html
сша
кндр (северная корея)
южная корея
японское море
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в мире, сша, кндр (северная корея), южная корея, ким чен ын, японское море
11:07 13.01.2022
 
В Южной Корее заявили о способности перехватить испытанную КНДР ракету

Минобороны Южной Кореи заявило о способности перехватить испытанную КНДР ракету

© REUTERS / KCNAИспытание гиперзвуковой ракеты в КНДР
Испытание гиперзвуковой ракеты в КНДР - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / KCNA
Испытание гиперзвуковой ракеты в КНДР
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 13 янв – РИА Новости. Южная Корея способна не только отследить, но и перехватить испытанную КНДР 11 января ракету, и постоянно совершенствует свои оборонные системы, сообщило южнокорейское министерство обороны.
"Выражусь ясно, наши войска могут не только засекать испытанные в этот раз Северной Кореей снаряды, но и перехватывать их. Мы также продолжаем усиливать систему ответа (на возможный удар – ред.)" - сообщил на брифинге представитель министерства обороны Пу Сын Чхан.
Ранее сообщалось, что Северная Корея во вторник примерно в 7.27 (01.27 мск) произвела из внутренних районов страны в сторону Японского моря пуск одной, предположительно, баллистической ракеты. Позже КНДР подтвердила проведение испытания гиперзвуковой ракеты в присутствии лидера страны Ким Чен Ына и заявила, что снаряд поразил цель на расстоянии в 1000 километров, совершив при этом маневр протяженностью 240 километров.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи официально подтвердил, что северокорейская ракета в этот раз пролетела минимум 700 километров, а наивысшая скорость на взлете составила 10 Махов при наибольшей высоте полета в 60 километров.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
06:30
США предложили ввести санкции ООН против пяти лиц за связи с КНДР
Предыдущее испытание похожего снаряда прошло в КНДР 5 января. До этого Северная Корея провела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8" в конце сентября 2021 года. Оба раза южнокорейские военные заявляли, что ракета пока находится на начальной стадии разработки, ее перехват возможен.
По словам военных, характеристики сентябрьского снаряда были более близки к разряду гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов (HGV), а испытанная 5 января ракета и вовсе принадлежит к маневренным ракетам (MARV), а не к гиперзвуковому оружию. Снаряд с испытания 11 января - "более совершенный", но подтверждать, является ли он гиперзвуковой ракетой, в южнокорейской армии пока отказались.
Самолеты авиакомпании Delta Airlines в Канзас-сити - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 17:55
В США остановили взлеты самолетов на семь минут после пуска ракеты КНДР
 
В миреСШАКНДР (Северная Корея)Южная КореяКим Чен ЫнЯпонское море
 
 
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