https://ria.ru/20220113/raketa-1767618663.html

В Южной Корее заявили о способности перехватить испытанную КНДР ракету

В Южной Корее заявили о способности перехватить испытанную КНДР ракету - РИА Новости, 13.01.2022

В Южной Корее заявили о способности перехватить испытанную КНДР ракету

Южная Корея способна не только отследить, но и перехватить испытанную КНДР 11 января ракету, и постоянно совершенствует свои оборонные системы, сообщило... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T11:07

2022-01-13T11:07

2022-01-13T11:07

в мире

сша

кндр (северная корея)

южная корея

ким чен ын

японское море

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СЕУЛ, 13 янв – РИА Новости. Южная Корея способна не только отследить, но и перехватить испытанную КНДР 11 января ракету, и постоянно совершенствует свои оборонные системы, сообщило южнокорейское министерство обороны.Ранее сообщалось, что Северная Корея во вторник примерно в 7.27 (01.27 мск) произвела из внутренних районов страны в сторону Японского моря пуск одной, предположительно, баллистической ракеты. Позже КНДР подтвердила проведение испытания гиперзвуковой ракеты в присутствии лидера страны Ким Чен Ына и заявила, что снаряд поразил цель на расстоянии в 1000 километров, совершив при этом маневр протяженностью 240 километров.Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи официально подтвердил, что северокорейская ракета в этот раз пролетела минимум 700 километров, а наивысшая скорость на взлете составила 10 Махов при наибольшей высоте полета в 60 километров.Предыдущее испытание похожего снаряда прошло в КНДР 5 января. До этого Северная Корея провела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8" в конце сентября 2021 года. Оба раза южнокорейские военные заявляли, что ракета пока находится на начальной стадии разработки, ее перехват возможен.По словам военных, характеристики сентябрьского снаряда были более близки к разряду гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов (HGV), а испытанная 5 января ракета и вовсе принадлежит к маневренным ракетам (MARV), а не к гиперзвуковому оружию. Снаряд с испытания 11 января - "более совершенный", но подтверждать, является ли он гиперзвуковой ракетой, в южнокорейской армии пока отказались.

https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767592411.html

https://ria.ru/20220111/samolet-1767383387.html

сша

кндр (северная корея)

южная корея

японское море

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в мире, сша, кндр (северная корея), южная корея, ким чен ын, японское море