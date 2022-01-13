https://ria.ru/20220113/rabotniki-1767627281.html

В России работает все меньше молодежи

СМИ: в России число молодых работников уменьшилось на полмиллиона за год - РИА Новости, 13.01.2022

В России работает все меньше молодежи

С сентября 2020-го по сентябрь 2021 года в России на 460,5 тысячи человек уменьшилось число молодых работников, пишет РБК со ссылкой на исследование компании... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T11:44

2022-01-13T11:44

2022-01-13T15:10

общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152928/56/1529285607_0:274:2668:1775_1920x0_80_0_0_471045dde397030848f5dacb7e35c016.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. С сентября 2020-го по сентябрь 2021 года в России на 460,5 тысячи человек уменьшилось число молодых работников, пишет РБК со ссылкой на исследование компании FinExpertiza, основанное на данных Росстата."Помимо молодых, единственной возрастной группой, где за этот же период зафиксировано сокращение численности занятых, являются пожилые работники старше 70 лет (но там сокращение численности гораздо менее заметно — лишь на 24 тысячи человек)", — сообщает издание.Согласно исследованию, молодыми работниками считаются россияне в возрасте от 20 до 29 лет. Тенденция к их сокращению наблюдается с начала 2010-х годов. За последние 11 лет количество работающей молодежи сократилось на шесть миллионов человек.Среди причин, породивших эту тенденцию, эксперты называют демографическую яму 90-х, проблемы в сфере услуг из-за пандемии, традиционное недоверие работодателей к молодым специалистам и учеба в вузах."Многие вчерашние студенты и начинающие специалисты оказываются в своеобразной западне", — отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова. Это связано с низкими зарплатами и недостатком квалификации.По мнению экспертов, негативный тренд будет продолжаться примерно до 2035 года. В Минтруде рассказали РБК, что следующее за нынешними 20-летними молодыми людьми поколение более многочисленно. Власти планируют уменьшить безработицу среди молодежи до пяти процентов к 2030 году.

https://ria.ru/20220113/vakansiya-1767589641.html

https://ria.ru/20220113/job-1767504705.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия