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Московские энергетики готовы к экстренной работе при перепаде температур
Московские энергетики готовы к экстренной работе при перепаде температур - РИА Новости, 14.01.2022
Московские энергетики готовы к экстренной работе при перепаде температур
Московские энергетики работают в режиме повышенной готовности в период похолодания и перепадов температур, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-13T20:15
2022-01-14T16:09
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россети московский регион
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Московские энергетики работают в режиме повышенной готовности в период похолодания и перепадов температур, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале."В период похолодания и перепадов температур столичные энергетики работают в режиме повышенной готовности. Среди них специалисты компании "Россети Московский регион". Ежедневно на дежурстве 443 бригады – это более 2,2 тысячи специалистов и почти 2,1 тысячи единиц спецтехники", - говорится в сообщении.Уточняется, что за исправностью оборудования следят с помощью специальных приборов тепловизионного контроля.
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москва, россети московский регион, городское хозяйство москвы
20:15 13.01.2022 (обновлено: 16:09 14.01.2022)
 

Московские энергетики готовы к экстренной работе при перепаде температур

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛЭП в зоне отдыха "Битца" в Москве
ЛЭП в зоне отдыха Битца в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Московские энергетики работают в режиме повышенной готовности в период похолодания и перепадов температур, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале.
"В период похолодания и перепадов температур столичные энергетики работают в режиме повышенной готовности. Среди них специалисты компании "Россети Московский регион". Ежедневно на дежурстве 443 бригады – это более 2,2 тысячи специалистов и почти 2,1 тысячи единиц спецтехники", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за исправностью оборудования следят с помощью специальных приборов тепловизионного контроля.
"Инфракрасный датчик высокой чувствительности выявляет скрытые дефекты на контактных соединениях и в самом оборудовании. Все нарушения сразу же отображаются на мониторе тепловизора – и специалисты незамедлительно приступают к их устранению", - отмечается в сообщении.
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