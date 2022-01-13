https://ria.ru/20220113/rabota-1767871215.html

Московские энергетики готовы к экстренной работе при перепаде температур

Московские энергетики готовы к экстренной работе при перепаде температур - РИА Новости, 14.01.2022

Московские энергетики готовы к экстренной работе при перепаде температур

Московские энергетики работают в режиме повышенной готовности в период похолодания и перепадов температур, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-13T20:15

2022-01-13T20:15

2022-01-14T16:09

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россети московский регион

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Московские энергетики работают в режиме повышенной готовности в период похолодания и перепадов температур, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале."В период похолодания и перепадов температур столичные энергетики работают в режиме повышенной готовности. Среди них специалисты компании "Россети Московский регион". Ежедневно на дежурстве 443 бригады – это более 2,2 тысячи специалистов и почти 2,1 тысячи единиц спецтехники", - говорится в сообщении.Уточняется, что за исправностью оборудования следят с помощью специальных приборов тепловизионного контроля.

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