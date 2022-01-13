https://ria.ru/20220113/qr-kody-1767727071.html

ГД может отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах, считает Миронов

ГД может отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах, считает Миронов - РИА Новости, 13.01.2022

ГД может отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах, считает Миронов

Госдума может отложить дальнейшее рассмотрение законопроекта, предусматривающего введение ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, на... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T18:27

2022-01-13T18:27

2022-01-13T18:34

распространение коронавируса

общество

вячеслав володин

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Госдума может отложить дальнейшее рассмотрение законопроекта, предусматривающего введение ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, на неопределенный срок по совокупности причин, заявил РИА Новости член Совета Думы, лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов."У меня есть все основания полагать, что законопроект будет отложен", - сказал Миронов.Также в разговоре с РИА Новости источник в Госдуме поделился, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах в следующих чтениях будет отложен. По его словам, за этим стоят три причины: в палату не поступили необходимые для принятия проекта подзаконные акты от правительства, все, что прописано в документе, уже решается на уровне региональных властей и санитарных врачей - у них достаточно полномочий, чтобы решать это на местах, также кабмин не обозначил законопроект как приоритетный."Все три версии имеют право на жизнь, но я думаю, что главная версия все-таки понимание неготовности населения воспринимать этот закон", - добавил в свою очередь Миронов.Кроме этого, парламентарий отметил, что каждый день получает несколько десятков писем в день с жалобами по вопросу QR-кодов. "Каждый депутат не может не получать то же самое, также президент, его администрация, правительство. Люди пишут и пишут", - уточнил он."Я убежден, что QR-коды - это вольное или невольное подстегивание к вакцинации. И нужно отдать должное - хотим мы этого или не хотим - как только было объявлено, что эти законы пойдут, резко увеличилось количество вакцинированных. Более того, посчитали, что это более сотни тысяч спасенных жизней", - пояснил депутат.Помимо этого, как считает Миронов, "если авторы хотели сподвигнуть людей на вакцинацию, то они в большой мере уже вакцинировались после того, как только этот проект закона был внесен".Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у людей с медотводом.Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиационном транспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.

https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767641233.html

https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767601429.html

https://ria.ru/20220112/testy-1767553297.html

https://ria.ru/20220113/udalenka-1767591954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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