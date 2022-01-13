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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220113/qr-kody-1767727071.html
ГД может отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах, считает Миронов
ГД может отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах, считает Миронов - РИА Новости, 13.01.2022
ГД может отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах, считает Миронов
Госдума может отложить дальнейшее рассмотрение законопроекта, предусматривающего введение ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, на... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T18:27
2022-01-13T18:34
распространение коронавируса
общество
вячеслав володин
госдума рф
совет федерации рф
сергей миронов
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Госдума может отложить дальнейшее рассмотрение законопроекта, предусматривающего введение ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, на неопределенный срок по совокупности причин, заявил РИА Новости член Совета Думы, лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов."У меня есть все основания полагать, что законопроект будет отложен", - сказал Миронов.Также в разговоре с РИА Новости источник в Госдуме поделился, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах в следующих чтениях будет отложен. По его словам, за этим стоят три причины: в палату не поступили необходимые для принятия проекта подзаконные акты от правительства, все, что прописано в документе, уже решается на уровне региональных властей и санитарных врачей - у них достаточно полномочий, чтобы решать это на местах, также кабмин не обозначил законопроект как приоритетный."Все три версии имеют право на жизнь, но я думаю, что главная версия все-таки понимание неготовности населения воспринимать этот закон", - добавил в свою очередь Миронов.Кроме этого, парламентарий отметил, что каждый день получает несколько десятков писем в день с жалобами по вопросу QR-кодов. "Каждый депутат не может не получать то же самое, также президент, его администрация, правительство. Люди пишут и пишут", - уточнил он."Я убежден, что QR-коды - это вольное или невольное подстегивание к вакцинации. И нужно отдать должное - хотим мы этого или не хотим - как только было объявлено, что эти законы пойдут, резко увеличилось количество вакцинированных. Более того, посчитали, что это более сотни тысяч спасенных жизней", - пояснил депутат.Помимо этого, как считает Миронов, "если авторы хотели сподвигнуть людей на вакцинацию, то они в большой мере уже вакцинировались после того, как только этот проект закона был внесен".Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у людей с медотводом.Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиационном транспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.
https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767641233.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф, сергей миронов, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:27 13.01.2022 (обновлено: 18:34 13.01.2022)
 
ГД может отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах, считает Миронов

Депутат Миронов: Госдума может отложить дальнейшее рассмотрение законопроекта о QR-кодах

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДевушка в здании Государственной думы РФ
Девушка в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Девушка в здании Государственной думы РФ
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Госдума может отложить дальнейшее рассмотрение законопроекта, предусматривающего введение ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, на неопределенный срок по совокупности причин, заявил РИА Новости член Совета Думы, лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов.
"У меня есть все основания полагать, что законопроект будет отложен", - сказал Миронов.
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Также в разговоре с РИА Новости источник в Госдуме поделился, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах в следующих чтениях будет отложен. По его словам, за этим стоят три причины: в палату не поступили необходимые для принятия проекта подзаконные акты от правительства, все, что прописано в документе, уже решается на уровне региональных властей и санитарных врачей - у них достаточно полномочий, чтобы решать это на местах, также кабмин не обозначил законопроект как приоритетный.
"Все три версии имеют право на жизнь, но я думаю, что главная версия все-таки понимание неготовности населения воспринимать этот закон", - добавил в свою очередь Миронов.
Кроме этого, парламентарий отметил, что каждый день получает несколько десятков писем в день с жалобами по вопросу QR-кодов. "Каждый депутат не может не получать то же самое, также президент, его администрация, правительство. Люди пишут и пишут", - уточнил он.
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"Я убежден, что QR-коды - это вольное или невольное подстегивание к вакцинации. И нужно отдать должное - хотим мы этого или не хотим - как только было объявлено, что эти законы пойдут, резко увеличилось количество вакцинированных. Более того, посчитали, что это более сотни тысяч спасенных жизней", - пояснил депутат.
Помимо этого, как считает Миронов, "если авторы хотели сподвигнуть людей на вакцинацию, то они в большой мере уже вакцинировались после того, как только этот проект закона был внесен".
Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у людей с медотводом.
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Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиационном транспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.
В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.
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