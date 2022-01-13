Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220113/pytki-1767713903.html
Защита попросит проверить сообщения о пытках Тесака в заключении
Защита попросит проверить сообщения о пытках Тесака в заключении - РИА Новости, 13.01.2022
Защита попросит проверить сообщения о пытках Тесака в заключении
Защита будет просить проверить сообщения о якобы пытках националиста Максима Марцинкевича (Тесака), найденного мертвым в СИЗО в сентябре 2020 года, в рамках... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:35
2022-01-13T17:39
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
алексей михальчик
максим марцинкевич
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577340616_0:450:960:990_1920x0_80_0_0_645684dd3a6bf7cd98ec494bd89cf771.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Защита будет просить проверить сообщения о якобы пытках националиста Максима Марцинкевича (Тесака), найденного мертвым в СИЗО в сентябре 2020 года, в рамках нового уголовного дела, возбужденного против него посмертно, сообщил РИА Новости адвокат семьи Алексей Михальчик.Ранее в интернете появились сообщения, что Марцинкевича якобы пытали в заключении. В сентябре 2020 года адвокат также утверждал, что отец Марцинкевича обнаружил на теле сына следы пыток. В управлении ФСИН по Красноярскому краю тогда сообщили РИА Новости, что физическая сила и спецсредства к Марцинкевичу не применялись.Адвокат напомнил, что по явкам с повинной, подписанным Марцинкевичем, следствие возбудило дело об убийствах. Оно будет рассмотрено уже посмертно, так как отец обвиняемого не согласился на прекращение дела по нереабилитирующим обстоятельствам и настаивает на его невиновности."Мы готовим ходатайство, чтобы в рамках этого дела провели проверку его признательных показаний и проверили все обстоятельства, при которых они были даны", - сказал адвокат. В частности, по его словам, следует проверить обстоятельства перемещения его из колонии в СИЗО."Перемещения возможны, но должны быть обоснованными. Его же просто чуть ли не по устному распоряжению повезли в другую часть России, но не довезли до колонии, а оставили в СИЗО, где уже осужденный может быть или проездом, или по постановлению следователя. Нет документов, кто ответственный за его переводы. Мы предполагаем, что на него оказывали давление для дачи явок с повинной", - отметил Михальчик.Он напомнил, что отец просил возбудить дело и проверить версии об убийстве или доведении до самоубийства, но дело еще не возбуждено.Марцинкевич, в 2017 году осужденный на 10 лет за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами (то был уже не первый срок Тесака), умер в челябинском СИЗО.Защита Тесака настаивает, что он не мог покончить с собой, отмечая, что правоохранители давили на Марцинкевича, чтобы он дал признательные показания по новым делам.
https://ria.ru/20211202/tesak-1761932274.html
https://ria.ru/20220113/pytki-1767627682.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577340616_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_71bd07572585cf5f5422f5853bec5eab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), алексей михальчик, максим марцинкевич, россия
17:35 13.01.2022 (обновлено: 17:39 13.01.2022)
 
Защита попросит проверить сообщения о пытках Тесака в заключении

Адвокат: необходимо проверить сообщения о пытках националиста Тесака в заключении

© РИА НовостиСИЗО №3 Челябинска, где в последнее время находился Тесак
СИЗО №3 Челябинска, где в последнее время находился Тесак - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости
СИЗО №3 Челябинска, где в последнее время находился Тесак
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Защита будет просить проверить сообщения о якобы пытках националиста Максима Марцинкевича (Тесака), найденного мертвым в СИЗО в сентябре 2020 года, в рамках нового уголовного дела, возбужденного против него посмертно, сообщил РИА Новости адвокат семьи Алексей Михальчик.
Ранее в интернете появились сообщения, что Марцинкевича якобы пытали в заключении. В сентябре 2020 года адвокат также утверждал, что отец Марцинкевича обнаружил на теле сына следы пыток. В управлении ФСИН по Красноярскому краю тогда сообщили РИА Новости, что физическая сила и спецсредства к Марцинкевичу не применялись.
Максим Марцинкевич (Тесак) в суде - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря 2021, 22:40
Марцинкевича будут судить посмертно по новому делу, заявил адвокат
Адвокат напомнил, что по явкам с повинной, подписанным Марцинкевичем, следствие возбудило дело об убийствах. Оно будет рассмотрено уже посмертно, так как отец обвиняемого не согласился на прекращение дела по нереабилитирующим обстоятельствам и настаивает на его невиновности.
"Мы готовим ходатайство, чтобы в рамках этого дела провели проверку его признательных показаний и проверили все обстоятельства, при которых они были даны", - сказал адвокат. В частности, по его словам, следует проверить обстоятельства перемещения его из колонии в СИЗО.
"Перемещения возможны, но должны быть обоснованными. Его же просто чуть ли не по устному распоряжению повезли в другую часть России, но не довезли до колонии, а оставили в СИЗО, где уже осужденный может быть или проездом, или по постановлению следователя. Нет документов, кто ответственный за его переводы. Мы предполагаем, что на него оказывали давление для дачи явок с повинной", - отметил Михальчик.
Охранный периметр исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
11:46
За пытки в саратовской тюрьме привлекли шесть человек, заявил Бастрыкин
Он напомнил, что отец просил возбудить дело и проверить версии об убийстве или доведении до самоубийства, но дело еще не возбуждено.
Марцинкевич, в 2017 году осужденный на 10 лет за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами (то был уже не первый срок Тесака), умер в челябинском СИЗО.
Защита Тесака настаивает, что он не мог покончить с собой, отмечая, что правоохранители давили на Марцинкевича, чтобы он дал признательные показания по новым делам.
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Алексей МихальчикМаксим МарцинкевичРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Депутат Журавлев объяснил свои слова о ракетах на Кубе и в Венесуэле
01:15Аналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в рост
01:00В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
00:50КНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООН
00:42Инфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19
00:41В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и Байдена
00:37США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан
00:13Салливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТО
23:49Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан
23:44В США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на Украине
23:36Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"
23:28США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке
23:20Появилось видео с места падения лифта с рабочими в Москве
23:18Сенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"
23:16Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО
23:12Полиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием Джонсона
23:10Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Украине
23:08В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"
22:59Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди пар
22:59В Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Депутат Журавлев объяснил свои слова о ракетах на Кубе и в ВенесуэлеАналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в ростВ Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея СтенинаКНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООНИнфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и БайденаСША верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил СалливанСалливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТОРазведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил СалливанВ США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на УкраинеСенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской АмерикеПоявилось видео с места падения лифта с рабочими в МосквеСенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТОПолиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием ДжонсонаЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на УкраинеВ США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди парВ Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"