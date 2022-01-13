https://ria.ru/20220113/pytki-1767713903.html

Защита попросит проверить сообщения о пытках Тесака в заключении

Защита попросит проверить сообщения о пытках Тесака в заключении - РИА Новости, 13.01.2022

Защита попросит проверить сообщения о пытках Тесака в заключении

Защита будет просить проверить сообщения о якобы пытках националиста Максима Марцинкевича (Тесака), найденного мертвым в СИЗО в сентябре 2020 года, в рамках... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T17:35

2022-01-13T17:35

2022-01-13T17:39

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

алексей михальчик

максим марцинкевич

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Защита будет просить проверить сообщения о якобы пытках националиста Максима Марцинкевича (Тесака), найденного мертвым в СИЗО в сентябре 2020 года, в рамках нового уголовного дела, возбужденного против него посмертно, сообщил РИА Новости адвокат семьи Алексей Михальчик.Ранее в интернете появились сообщения, что Марцинкевича якобы пытали в заключении. В сентябре 2020 года адвокат также утверждал, что отец Марцинкевича обнаружил на теле сына следы пыток. В управлении ФСИН по Красноярскому краю тогда сообщили РИА Новости, что физическая сила и спецсредства к Марцинкевичу не применялись.Адвокат напомнил, что по явкам с повинной, подписанным Марцинкевичем, следствие возбудило дело об убийствах. Оно будет рассмотрено уже посмертно, так как отец обвиняемого не согласился на прекращение дела по нереабилитирующим обстоятельствам и настаивает на его невиновности."Мы готовим ходатайство, чтобы в рамках этого дела провели проверку его признательных показаний и проверили все обстоятельства, при которых они были даны", - сказал адвокат. В частности, по его словам, следует проверить обстоятельства перемещения его из колонии в СИЗО."Перемещения возможны, но должны быть обоснованными. Его же просто чуть ли не по устному распоряжению повезли в другую часть России, но не довезли до колонии, а оставили в СИЗО, где уже осужденный может быть или проездом, или по постановлению следователя. Нет документов, кто ответственный за его переводы. Мы предполагаем, что на него оказывали давление для дачи явок с повинной", - отметил Михальчик.Он напомнил, что отец просил возбудить дело и проверить версии об убийстве или доведении до самоубийства, но дело еще не возбуждено.Марцинкевич, в 2017 году осужденный на 10 лет за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами (то был уже не первый срок Тесака), умер в челябинском СИЗО.Защита Тесака настаивает, что он не мог покончить с собой, отмечая, что правоохранители давили на Марцинкевича, чтобы он дал признательные показания по новым делам.

https://ria.ru/20211202/tesak-1761932274.html

https://ria.ru/20220113/pytki-1767627682.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), алексей михальчик, максим марцинкевич, россия