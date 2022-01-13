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Как Путин поразил советника Кеннеди
Советник Кеннеди рассказал, чем Путин поразил его при личной встрече - РИА Новости, 13.01.2022
Как Путин поразил советника Кеннеди
Старший помощник президентов США Джона Кеннеди и Ричарда Никсона Харальд Мальмгрен поделился впечатлениями от личной встречи с президентом Владимиром Путиным в... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T20:20
2022-01-13T23:20
в мире
сша
владимир путин
нато
россия
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Старший помощник президентов США Джона Кеннеди и Ричарда Никсона Харальд Мальмгрен поделился впечатлениями от личной встречи с президентом Владимиром Путиным в 1992 году. Свои воспоминания он опубликовал на британском портале Unherd.По мнению специалиста, Путин пришел к власти именно в тот момент, когда Россия "остро нуждалась в сильном лидере".Он также отметил, что нынешний российский президент при встрече несколько раз говорил, что восхищается Петром Великим."Я не был гостем в Кремле с 1988 года, но мне говорили, что Путин повесил портреты Петра Великого в нескольких конференц-залах", — добавил Мальмгрен.Аналитик подчеркнул, что в российском президенте "есть нечто такое, чего не видно на первый взгляд". По его словам, Байден, НАТО и Украина неправильно понимают Путина.Мальмгрен предположил, что глава России придерживается собственной тактики при переговорах. Диалог успешен в том случае, если оппонентам пойти на сделку — дешевле любой другой альтернативы. Он заключил, что нынешний "украинский тупик" напоминает ему схожую ситуацию."Россия никогда не станет воевать с Украиной. А Байдену предстоят решающие промежуточные выборы в Конгрессе, и он не может позволить себе отвлечься на крупный внешний кризис. У двух сторон нет другого выбора, кроме как договориться", — объяснил он свою позицию.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. В Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а после в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил накануне, что нужны радикальные изменения в отношениях России, США и НАТО.
https://ria.ru/20220112/zhurnalistka-1767572155.html
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в мире, сша, владимир путин, нато, россия
20:20 13.01.2022 (обновлено: 23:20 13.01.2022)
 
Советник Кеннеди рассказал, чем Путин поразил его при личной встрече

Советник Кеннеди Мальмгрен: президент Путин умнее большинства политиков

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
Президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Старший помощник президентов США Джона Кеннеди и Ричарда Никсона Харальд Мальмгрен поделился впечатлениями от личной встречи с президентом Владимиром Путиным в 1992 году. Свои воспоминания он опубликовал на британском портале Unherd.
"Впечатление от Путина, которое у меня осталось, — это человек более умный, чем большинство политиков, с которыми я встречался в Вашингтоне и других столицах мира", — говорится в тексте.
По мнению специалиста, Путин пришел к власти именно в тот момент, когда Россия "остро нуждалась в сильном лидере".
Он также отметил, что нынешний российский президент при встрече несколько раз говорил, что восхищается Петром Великим.
"Я не был гостем в Кремле с 1988 года, но мне говорили, что Путин повесил портреты Петра Великого в нескольких конференц-залах", — добавил Мальмгрен.
Аналитик подчеркнул, что в российском президенте "есть нечто такое, чего не видно на первый взгляд". По его словам, Байден, НАТО и Украина неправильно понимают Путина.
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Мальмгрен предположил, что глава России придерживается собственной тактики при переговорах. Диалог успешен в том случае, если оппонентам пойти на сделку — дешевле любой другой альтернативы. Он заключил, что нынешний "украинский тупик" напоминает ему схожую ситуацию.
"Россия никогда не станет воевать с Украиной. А Байдену предстоят решающие промежуточные выборы в Конгрессе, и он не может позволить себе отвлечься на крупный внешний кризис. У двух сторон нет другого выбора, кроме как договориться", — объяснил он свою позицию.
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В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил накануне, что нужны радикальные изменения в отношениях России, США и НАТО.
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