Как Путин поразил советника Кеннеди

20:20 13.01.2022 (обновлено: 23:20 13.01.2022)
Советник Кеннеди рассказал, чем Путин поразил его при личной встрече
Советник Кеннеди Мальмгрен: президент Путин умнее большинства политиков
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
Президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Старший помощник президентов США Джона Кеннеди и Ричарда Никсона Харальд Мальмгрен поделился впечатлениями от личной встречи с президентом Владимиром Путиным в 1992 году. Свои воспоминания он опубликовал на британском портале Unherd.
"Впечатление от Путина, которое у меня осталось, — это человек более умный, чем большинство политиков, с которыми я встречался в Вашингтоне и других столицах мира", — говорится в тексте.
По мнению специалиста, Путин пришел к власти именно в тот момент, когда Россия "остро нуждалась в сильном лидере".
Он также отметил, что нынешний российский президент при встрече несколько раз говорил, что восхищается Петром Великим.
"Я не был гостем в Кремле с 1988 года, но мне говорили, что Путин повесил портреты Петра Великого в нескольких конференц-залах", — добавил Мальмгрен.
Аналитик подчеркнул, что в российском президенте "есть нечто такое, чего не видно на первый взгляд". По его словам, Байден, НАТО и Украина неправильно понимают Путина.
Мальмгрен предположил, что глава России придерживается собственной тактики при переговорах. Диалог успешен в том случае, если оппонентам пойти на сделку — дешевле любой другой альтернативы. Он заключил, что нынешний "украинский тупик" напоминает ему схожую ситуацию.
"Россия никогда не станет воевать с Украиной. А Байдену предстоят решающие промежуточные выборы в Конгрессе, и он не может позволить себе отвлечься на крупный внешний кризис. У двух сторон нет другого выбора, кроме как договориться", — объяснил он свою позицию.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил накануне, что нужны радикальные изменения в отношениях России, США и НАТО.
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