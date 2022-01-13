https://ria.ru/20220113/putin-1767648549.html

Путин из-за COVID-19 обращается к разуму россиян каждый день, заявил Песков

Путин из-за COVID-19 обращается к разуму россиян каждый день, заявил Песков - РИА Новости, 13.01.2022

Путин из-за COVID-19 обращается к разуму россиян каждый день, заявил Песков

Президент России Владимир Путин на фоне распространения коронавируса "обращается к разуму россиян каждый день", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T13:11

2022-01-13T13:11

2022-01-13T13:11

общество

владимир путин

дмитрий песков

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на фоне распространения коронавируса "обращается к разуму россиян каждый день", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он добавил, что в этот раз Россия больше подготовлена к следующей волне."Президент обращался не перед началом волн, а в разгар волн. И тогда это требовалось, потому что это были первые волны, к которым мы еще не были должным образом готовы, мы только набирались опыта, как реагировать на это, только приступали к мобилизации системы нашего здравоохранения, к таким экстра-форс-мажорным обстоятельствам. Сейчас опыта мы набрались, мы научились реагировать, мы научились быстро мобилизовываться, быстро расширять количество койко-мест по регионам. Мы научились быстро ликвидировать дефициты СИЗов, кислорода и так далее, хотя они неминуемо возникают с учетом географии нашей страны, поэтому мы гораздо больше подготовлены к следующей волне", - сказал Песков.Отвечая на вопрос, не собирается ли президент дополнительно обратиться к людям, которые не хотят вакцинироваться, Песков ответил, что "президент обращается к их разуму каждый день". Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что каждая волна имеет свои характеристики с точки зрения степени заразности."Единственное средство, которое спасает от смерти, тут надо прямо говорить, это вакцинация", - подытожил Песков.

https://ria.ru/20211227/omikron-1765639112.html

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общество, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, россия