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Путин из-за COVID-19 обращается к разуму россиян каждый день, заявил Песков
Путин из-за COVID-19 обращается к разуму россиян каждый день, заявил Песков - РИА Новости, 13.01.2022
Путин из-за COVID-19 обращается к разуму россиян каждый день, заявил Песков
Президент России Владимир Путин на фоне распространения коронавируса "обращается к разуму россиян каждый день", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:11
2022-01-13T13:11
общество
владимир путин
дмитрий песков
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на фоне распространения коронавируса "обращается к разуму россиян каждый день", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он добавил, что в этот раз Россия больше подготовлена к следующей волне."Президент обращался не перед началом волн, а в разгар волн. И тогда это требовалось, потому что это были первые волны, к которым мы еще не были должным образом готовы, мы только набирались опыта, как реагировать на это, только приступали к мобилизации системы нашего здравоохранения, к таким экстра-форс-мажорным обстоятельствам. Сейчас опыта мы набрались, мы научились реагировать, мы научились быстро мобилизовываться, быстро расширять количество койко-мест по регионам. Мы научились быстро ликвидировать дефициты СИЗов, кислорода и так далее, хотя они неминуемо возникают с учетом географии нашей страны, поэтому мы гораздо больше подготовлены к следующей волне", - сказал Песков.Отвечая на вопрос, не собирается ли президент дополнительно обратиться к людям, которые не хотят вакцинироваться, Песков ответил, что "президент обращается к их разуму каждый день". Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что каждая волна имеет свои характеристики с точки зрения степени заразности."Единственное средство, которое спасает от смерти, тут надо прямо говорить, это вакцинация", - подытожил Песков.
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общество, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, россия
13:11 13.01.2022
 
Путин из-за COVID-19 обращается к разуму россиян каждый день, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: Путин на фоне COVID-19 обращается к разуму россиян каждый день

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи в палате интенсивной терапии в "красной зоне" больницы города Рассказово
Врачи реаниматологи в палате интенсивной терапии в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врачи реаниматологи в палате интенсивной терапии в "красной зоне" больницы города Рассказово
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на фоне распространения коронавируса "обращается к разуму россиян каждый день", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он добавил, что в этот раз Россия больше подготовлена к следующей волне.
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"Президент обращался не перед началом волн, а в разгар волн. И тогда это требовалось, потому что это были первые волны, к которым мы еще не были должным образом готовы, мы только набирались опыта, как реагировать на это, только приступали к мобилизации системы нашего здравоохранения, к таким экстра-форс-мажорным обстоятельствам. Сейчас опыта мы набрались, мы научились реагировать, мы научились быстро мобилизовываться, быстро расширять количество койко-мест по регионам. Мы научились быстро ликвидировать дефициты СИЗов, кислорода и так далее, хотя они неминуемо возникают с учетом географии нашей страны, поэтому мы гораздо больше подготовлены к следующей волне", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос, не собирается ли президент дополнительно обратиться к людям, которые не хотят вакцинироваться, Песков ответил, что "президент обращается к их разуму каждый день". Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что каждая волна имеет свои характеристики с точки зрения степени заразности.
"Единственное средство, которое спасает от смерти, тут надо прямо говорить, это вакцинация", - подытожил Песков.
 
ОбществоВладимир ПутинДмитрий ПесковЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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