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Путин в четверг проведет три международных телефонных разговора
Путин в четверг проведет три международных телефонных разговора - РИА Новости, 13.01.2022
Путин в четверг проведет три международных телефонных разговора
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет три международных телефонных разговора, встретится с владельцем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным, сообщил... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T12:52
2022-01-13T12:54
владимир путин
дмитрий песков
уралхим
политика
дмитрий мазепин
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет три международных телефонных разговора, встретится с владельцем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Путин в Кремле. Будет серия международных телефонных разговоров, аж три штуки. Мы сейчас начнем выпускать, будем давать сообщения, как мы обычно это делаем", - сказал Песков.Далее, по его словам, у президента РФ пройдет серия рабочих встреч, из них две будут публичными."Вот совсем скоро Путин примет руководителя "Уралхима" Дмитрия Мазепина. Компания очень большая, огромная социальная нагрузка, и такая рыночно значимая, причем на международных рынках, компания. Поэтому есть о чем поговорить", - сказал пресс-секретарь президента РФ.Далее, в течение дня, Путин примет министра обороны РФ Сергея Шойгу, добавил Песков.
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владимир путин, дмитрий песков, уралхим, политика, дмитрий мазепин, россия
12:52 13.01.2022 (обновлено: 12:54 13.01.2022)
 
Путин в четверг проведет три международных телефонных разговора

Пресс-секретарь Песков: Путин в четверг проведет три международных телефонных разговора

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет три международных телефонных разговора, встретится с владельцем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Путин в Кремле. Будет серия международных телефонных разговоров, аж три штуки. Мы сейчас начнем выпускать, будем давать сообщения, как мы обычно это делаем", - сказал Песков.
Далее, по его словам, у президента РФ пройдет серия рабочих встреч, из них две будут публичными.
"Вот совсем скоро Путин примет руководителя "Уралхима" Дмитрия Мазепина. Компания очень большая, огромная социальная нагрузка, и такая рыночно значимая, причем на международных рынках, компания. Поэтому есть о чем поговорить", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
Далее, в течение дня, Путин примет министра обороны РФ Сергея Шойгу, добавил Песков.
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