https://ria.ru/20220113/putin-1767642097.html

Путин в четверг проведет три международных телефонных разговора

Путин в четверг проведет три международных телефонных разговора - РИА Новости, 13.01.2022

Путин в четверг проведет три международных телефонных разговора

Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет три международных телефонных разговора, встретится с владельцем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным, сообщил... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T12:52

2022-01-13T12:52

2022-01-13T12:54

владимир путин

дмитрий песков

уралхим

политика

дмитрий мазепин

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет три международных телефонных разговора, встретится с владельцем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Путин в Кремле. Будет серия международных телефонных разговоров, аж три штуки. Мы сейчас начнем выпускать, будем давать сообщения, как мы обычно это делаем", - сказал Песков.Далее, по его словам, у президента РФ пройдет серия рабочих встреч, из них две будут публичными."Вот совсем скоро Путин примет руководителя "Уралхима" Дмитрия Мазепина. Компания очень большая, огромная социальная нагрузка, и такая рыночно значимая, причем на международных рынках, компания. Поэтому есть о чем поговорить", - сказал пресс-секретарь президента РФ.Далее, в течение дня, Путин примет министра обороны РФ Сергея Шойгу, добавил Песков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220112/pensiya-1767475303.html

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владимир путин, дмитрий песков, уралхим, политика, дмитрий мазепин, россия