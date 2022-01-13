16:16 13.01.2022 (обновлено: 16:31 13.01.2022)
Лукашевич призвал Запад перестать считать Россию противником
Постпред при ОБСЕ Лукашевич призвал Запад перестать считать Россию противником
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал Запад перестать рассматривать РФ как противника, а для решения проблемных ситуаций применять механизмы консультаций.
"Предлагаем партнерам отойти от ущербной и опасной логики, в рамках которой Россия рассматривается как противник, а для урегулирования проблемных ситуаций применять механизмы консультаций", - говорится в тексте выступления Лукашевича на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Он отметил, что это требование РФ "полностью соответствует не раз подтвержденному в документах ОБСЕ принципу о том, что никто не будет укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других государств, а при выборе способов обеспечения собственной безопасности страны будут учитывать законные озабоченности других".
В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия - НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.