https://ria.ru/20220113/protivnik-1767694285.html

Лукашевич призвал Запад перестать считать Россию противником

Лукашевич призвал Запад перестать считать Россию противником - РИА Новости, 13.01.2022

Лукашевич призвал Запад перестать считать Россию противником

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал Запад перестать рассматривать РФ как противника, а для решения проблемных ситуаций... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T16:16

2022-01-13T16:16

2022-01-13T16:31

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал Запад перестать рассматривать РФ как противника, а для решения проблемных ситуаций применять механизмы консультаций."Предлагаем партнерам отойти от ущербной и опасной логики, в рамках которой Россия рассматривается как противник, а для урегулирования проблемных ситуаций применять механизмы консультаций", - говорится в тексте выступления Лукашевича на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.Он отметил, что это требование РФ "полностью соответствует не раз подтвержденному в документах ОБСЕ принципу о том, что никто не будет укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других государств, а при выборе способов обеспечения собственной безопасности страны будут учитывать законные озабоченности других".В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия - НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220113/dialog-1767689455.html

https://ria.ru/20220110/nato-1767054250.html

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в мире, сша, москва, нато, александр лукашевич, обсе, россия