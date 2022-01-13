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Covid, политика, экономика: эксперты обсудили причины протестов в мире
Covid, политика, экономика: эксперты обсудили причины протестов в мире - РИА Новости, 13.01.2022
Covid, политика, экономика: эксперты обсудили причины протестов в мире
В ходе круглого стола в онлайн-формате эксперты ЭИСИ обсудили основные причины протестов, которые происходили в последнее время в мире. Заместитель... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T16:08
2022-01-13T23:44
в мире
одкб
россия
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В ходе круглого стола в онлайн-формате эксперты ЭИСИ обсудили основные причины протестов, которые происходили в последнее время в мире. Заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова назвала три основных фактора – Антиковидные меры (Европа), результаты выборов (США) и социально-экономические проблемы.Руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов отметил, что тему коронавируса можно увидеть во всех без исключения протестах последнего времени."Если, например, говорить про Казахстан, то эта страна, где самые строгие антиковидные ограничения были на постсоветском пространстве. А перед Новым годом было анонсировано, что эти ограничения станут еще более строгими", – заявил Глеб Кузнецов.Также он отметил, что протесты на фоне пандемии происходят из-за изменения привычного образа жизни и снижения уровня комфорта. При этом Кузнецов заявил, что во многом протесты обусловлены разрывом на фоне пандемии между рядовыми гражданами и элитами.Кроме того Кузнецов отметил, что последние протесты в мире носят популистский характер, аво главе этих движений оказываются достаточно специфические политики."В 2021 году в Перу победил на выборах и стал президентом Педро Кастильо. Он совершенно простой человек, сельский учитель, и вот несчастные перуанцы пострадавшие от пандемии начали искать человека, который совсем не принадлежит никаким элитам", – сказал Кузнецов.Исполнительный директор АНО "Центр общественно-политических проектов и коммуникаций" Никита Тюков отметил несколько общих черт всех протестов. По его словам их объединяет скорость, агрессия и отсутствие внятной политической платформы."Это не радикальный политический протест о смене политической системе, повороте от капитализма к социализму. У протестующих как правило простые и примитивные требования", – сказал Никита Тюков.Член Научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации, профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло в своем докладе остановился на событиях в Казахстане. По его мнению, ситуация в стране складывалась по заранее подготовленному определенными частями казахстанской элиты сценарию. Эксперт не исключает, что в подготовке могли принять участие западные спецслужбы.В свою очередь президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов высказал мнение, что в связи с последним событиями в Казахстане необходимо укреплять сотрудничество в рамках ОДКБ. Так как по его мнению это объединение проявило себя вполне эффективно.
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в мире, одкб, россия
16:08 13.01.2022 (обновлено: 23:44 13.01.2022)
 

Covid, политика, экономика: эксперты обсудили причины протестов в мире

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГлеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований
Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В ходе круглого стола в онлайн-формате эксперты ЭИСИ обсудили основные причины протестов, которые происходили в последнее время в мире. Заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова назвала три основных фактора – Антиковидные меры (Европа), результаты выборов (США) и социально-экономические проблемы.
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Руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов отметил, что тему коронавируса можно увидеть во всех без исключения протестах последнего времени.
"Если, например, говорить про Казахстан, то эта страна, где самые строгие антиковидные ограничения были на постсоветском пространстве. А перед Новым годом было анонсировано, что эти ограничения станут еще более строгими", – заявил Глеб Кузнецов.
Также он отметил, что протесты на фоне пандемии происходят из-за изменения привычного образа жизни и снижения уровня комфорта. При этом Кузнецов заявил, что во многом протесты обусловлены разрывом на фоне пандемии между рядовыми гражданами и элитами.
"Люди видят, что они стали жить хуже, они изолируются в своих 40-метровых квартирах, а начальство, мир власти, мир элит продолжают жить хорошо, не беднеют. И это создает очень сильную энергию моральной претензии", – сказал Глеб Кузнецов.
Кроме того Кузнецов отметил, что последние протесты в мире носят популистский характер, аво главе этих движений оказываются достаточно специфические политики.
"В 2021 году в Перу победил на выборах и стал президентом Педро Кастильо. Он совершенно простой человек, сельский учитель, и вот несчастные перуанцы пострадавшие от пандемии начали искать человека, который совсем не принадлежит никаким элитам", – сказал Кузнецов.
Исполнительный директор АНО "Центр общественно-политических проектов и коммуникаций" Никита Тюков отметил несколько общих черт всех протестов. По его словам их объединяет скорость, агрессия и отсутствие внятной политической платформы.
"Это не радикальный политический протест о смене политической системе, повороте от капитализма к социализму. У протестующих как правило простые и примитивные требования", – сказал Никита Тюков.
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Член Научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации, профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло в своем докладе остановился на событиях в Казахстане. По его мнению, ситуация в стране складывалась по заранее подготовленному определенными частями казахстанской элиты сценарию. Эксперт не исключает, что в подготовке могли принять участие западные спецслужбы.
В свою очередь президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов высказал мнение, что в связи с последним событиями в Казахстане необходимо укреплять сотрудничество в рамках ОДКБ. Так как по его мнению это объединение проявило себя вполне эффективно.
 
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