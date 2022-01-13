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Экс-чиновник из Ингушетии попросил прощения у Кадырова
Экс-чиновник из Ингушетии попросил прощения у Кадырова - РИА Новости, 13.01.2022
Экс-чиновник из Ингушетии попросил прощения у Кадырова
Бывший начальник управления по делам религии при руководителе Ингушетии Яхья Хадзиев извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за свое заявление после... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:09
2022-01-13T15:09
2022-01-13T23:17
общество
республика ингушетия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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религия
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ГРОЗНЫЙ, 13 янв — РИА Новости. Бывший начальник управления по делам религии при руководителе Ингушетии Яхья Хадзиев извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за свое заявление после встречи с ним.Так, Хадзиев в начале января тепло поприветствовал и обнял Кадырова на свадьбе сына потомка проповедника Кунта-хаджи Кишиева, после чего извинился за это перед тейпом. После этого Хадзиева раскритиковала уже общественность Чечни, а глава республики попросил ингушский народ предъявить ему обоснованные обвинения."Я обращаюсь к чеченским и ингушским старейшинам с просьбой простить меня. Особо хочу обратиться к главе Чечни Рамзану Кадырову. <…> Ради Всевышнего — прошу простить меня", — сказал Хадзиев в видеообращении в своих соцсетях.Он призвал прекратить разногласия между братскими народами, а провокаторов — "остановиться".
https://ria.ru/20220108/pokhischenie-1766974855.html
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общество, республика ингушетия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия, религия
15:09 13.01.2022 (обновлено: 23:17 13.01.2022)
Экс-чиновник из Ингушетии попросил прощения у Кадырова
Экс-начальник управления по делам религии в Ингушетии Хадзиев попросил прощения у Кадырова