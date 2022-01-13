https://ria.ru/20220113/proschenie-1767678115.html

Экс-чиновник из Ингушетии попросил прощения у Кадырова

Экс-чиновник из Ингушетии попросил прощения у Кадырова - РИА Новости, 13.01.2022

Экс-чиновник из Ингушетии попросил прощения у Кадырова

Бывший начальник управления по делам религии при руководителе Ингушетии Яхья Хадзиев извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за свое заявление после... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:09

2022-01-13T15:09

2022-01-13T23:17

общество

республика ингушетия

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

россия

религия

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ГРОЗНЫЙ, 13 янв — РИА Новости. Бывший начальник управления по делам религии при руководителе Ингушетии Яхья Хадзиев извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым за свое заявление после встречи с ним.Так, Хадзиев в начале января тепло поприветствовал и обнял Кадырова на свадьбе сына потомка проповедника Кунта-хаджи Кишиева, после чего извинился за это перед тейпом. После этого Хадзиева раскритиковала уже общественность Чечни, а глава республики попросил ингушский народ предъявить ему обоснованные обвинения."Я обращаюсь к чеченским и ингушским старейшинам с просьбой простить меня. Особо хочу обратиться к главе Чечни Рамзану Кадырову. <…> Ради Всевышнего — прошу простить меня", — сказал Хадзиев в видеообращении в своих соцсетях.Он призвал прекратить разногласия между братскими народами, а провокаторов — "остановиться".

https://ria.ru/20220108/pokhischenie-1766974855.html

https://ria.ru/20211226/zhenschina-1765561023.html

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общество, республика ингушетия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия, религия