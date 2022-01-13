https://ria.ru/20220113/proisshestvie-1767657978.html

В Москве лжесиловики ограбили создателя шоу "Куклы", сообщил источник

В Москве лжесиловики ограбили создателя шоу "Куклы", сообщил источник - РИА Новости, 13.01.2022

В Москве лжесиловики ограбили создателя шоу "Куклы", сообщил источник

Создателя шоу "Куклы" Василия Григорьева ограбили в собственном доме в Новой Москве, причем одеты злоумышленники были в форму бойцов спецслужб, а один из них... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T13:45

2022-01-13T13:45

2022-01-13T13:45

происшествия

новая москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/05/1513130585_0:0:4500:2531_1920x0_80_0_0_96103061ccf7fd16f602491e9125675c.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Создателя шоу "Куклы" Василия Григорьева ограбили в собственном доме в Новой Москве, причем одеты злоумышленники были в форму бойцов спецслужб, а один из них угрожал мужчине шприцом с неким смертельным веществом, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, продюсер ночью на 13 января обратился в полицию: он заявил, что у него украли около 130 тысяч долларов и 50 тысяч евро (около 14 миллионов рублей).После этих действий продюсер выдал грабителям местонахождение денег в квартире: в итоге они забрали валюту, доллары и евро."После передачи части денег один из нападавших сказал Григорьеву, что денег недостаточно, и продемонстрировал ему гранату. Тогда продюсер раскрыл местонахождение другого тайника", - добавил источник, уточнив, что всего у мужчины отобрали валюты на сумму более 14 миллионов рублей. Пока по данному факту проводится проверка, уточнил он.Информацию об обращении мужчины с заявлением об открытом хищении денег в Новой Москве и проведении проверки подтвердили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, не раскрыв подробностей и данных пострадавших.Василий Григорьев - родился в августе 1958 года, работал с ведущими мировыми телекомпаниями, в том числе France2, BBC, NBC, ARD и другими. В январе 1995 года создал на российском канале НТВ программу "Куклы", был ее художественным руководителем.

https://ria.ru/20211230/sberbank-1766182586.html

https://ria.ru/20211229/bank-1765997326.html

новая москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новая москва