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В Москве лжесиловики ограбили создателя шоу "Куклы", сообщил источник
В Москве лжесиловики ограбили создателя шоу "Куклы", сообщил источник - РИА Новости, 13.01.2022
В Москве лжесиловики ограбили создателя шоу "Куклы", сообщил источник
Создателя шоу "Куклы" Василия Григорьева ограбили в собственном доме в Новой Москве, причем одеты злоумышленники были в форму бойцов спецслужб, а один из них... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:45
2022-01-13T13:45
2022-01-13T13:45
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Создателя шоу "Куклы" Василия Григорьева ограбили в собственном доме в Новой Москве, причем одеты злоумышленники были в форму бойцов спецслужб, а один из них угрожал мужчине шприцом с неким смертельным веществом, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, продюсер ночью на 13 января обратился в полицию: он заявил, что у него украли около 130 тысяч долларов и 50 тысяч евро (около 14 миллионов рублей).После этих действий продюсер выдал грабителям местонахождение денег в квартире: в итоге они забрали валюту, доллары и евро."После передачи части денег один из нападавших сказал Григорьеву, что денег недостаточно, и продемонстрировал ему гранату. Тогда продюсер раскрыл местонахождение другого тайника", - добавил источник, уточнив, что всего у мужчины отобрали валюты на сумму более 14 миллионов рублей. Пока по данному факту проводится проверка, уточнил он.Информацию об обращении мужчины с заявлением об открытом хищении денег в Новой Москве и проведении проверки подтвердили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, не раскрыв подробностей и данных пострадавших.Василий Григорьев - родился в августе 1958 года, работал с ведущими мировыми телекомпаниями, в том числе France2, BBC, NBC, ARD и другими. В январе 1995 года создал на российском канале НТВ программу "Куклы", был ее художественным руководителем.
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происшествия, новая москва
В Москве лжесиловики ограбили создателя шоу "Куклы", сообщил источник
Источник: лжесиловики ограбили в Москве создателя шоу "Куклы" Василия Григорьева
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Создателя шоу "Куклы" Василия Григорьева ограбили в собственном доме в Новой Москве
, причем одеты злоумышленники были в форму бойцов спецслужб, а один из них угрожал мужчине шприцом с неким смертельным веществом, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, продюсер ночью на 13 января обратился в полицию: он заявил, что у него украли около 130 тысяч долларов и 50 тысяч евро (около 14 миллионов рублей).
"Все произошло днем 12 января. Злоумышленники, надевшие на себя форму сотрудников спецслужб, ворвались к нему в дом в Новой Москве. Один из мужчин угрожал продюсеру пистолетом, щелкая курком, а другой в какой-то момент приставил к шее мужчины шприц и заявил, что, если он сделает укол, то Григорьев умрет в мучениях", - сказал собеседник агентства.
После этих действий продюсер выдал грабителям местонахождение денег в квартире: в итоге они забрали валюту, доллары и евро.
"После передачи части денег один из нападавших сказал Григорьеву, что денег недостаточно, и продемонстрировал ему гранату. Тогда продюсер раскрыл местонахождение другого тайника", - добавил источник, уточнив, что всего у мужчины отобрали валюты на сумму более 14 миллионов рублей. Пока по данному факту проводится проверка, уточнил он.
Информацию об обращении мужчины с заявлением об открытом хищении денег в Новой Москве и проведении проверки подтвердили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, не раскрыв подробностей и данных пострадавших.
Василий Григорьев - родился в августе 1958 года, работал с ведущими мировыми телекомпаниями, в том числе France2, BBC, NBC, ARD и другими. В январе 1995 года создал на российском канале НТВ программу "Куклы", был ее художественным руководителем.