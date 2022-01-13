Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220113/proisshestvie-1767657978.html
В Москве лжесиловики ограбили создателя шоу "Куклы", сообщил источник
В Москве лжесиловики ограбили создателя шоу "Куклы", сообщил источник - РИА Новости, 13.01.2022
В Москве лжесиловики ограбили создателя шоу "Куклы", сообщил источник
Создателя шоу "Куклы" Василия Григорьева ограбили в собственном доме в Новой Москве, причем одеты злоумышленники были в форму бойцов спецслужб, а один из них... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:45
2022-01-13T13:45
происшествия
новая москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/05/1513130585_0:0:4500:2531_1920x0_80_0_0_96103061ccf7fd16f602491e9125675c.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Создателя шоу "Куклы" Василия Григорьева ограбили в собственном доме в Новой Москве, причем одеты злоумышленники были в форму бойцов спецслужб, а один из них угрожал мужчине шприцом с неким смертельным веществом, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, продюсер ночью на 13 января обратился в полицию: он заявил, что у него украли около 130 тысяч долларов и 50 тысяч евро (около 14 миллионов рублей).После этих действий продюсер выдал грабителям местонахождение денег в квартире: в итоге они забрали валюту, доллары и евро."После передачи части денег один из нападавших сказал Григорьеву, что денег недостаточно, и продемонстрировал ему гранату. Тогда продюсер раскрыл местонахождение другого тайника", - добавил источник, уточнив, что всего у мужчины отобрали валюты на сумму более 14 миллионов рублей. Пока по данному факту проводится проверка, уточнил он.Информацию об обращении мужчины с заявлением об открытом хищении денег в Новой Москве и проведении проверки подтвердили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, не раскрыв подробностей и данных пострадавших.Василий Григорьев - родился в августе 1958 года, работал с ведущими мировыми телекомпаниями, в том числе France2, BBC, NBC, ARD и другими. В январе 1995 года создал на российском канале НТВ программу "Куклы", был ее художественным руководителем.
https://ria.ru/20211230/sberbank-1766182586.html
https://ria.ru/20211229/bank-1765997326.html
новая москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/05/1513130585_497:0:4500:3002_1920x0_80_0_0_893c53606214937bf379ba33a055b955.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новая москва
13:45 13.01.2022
 
В Москве лжесиловики ограбили создателя шоу "Куклы", сообщил источник

Источник: лжесиловики ограбили в Москве создателя шоу "Куклы" Василия Григорьева

© Depositphotos / aa-wГрабитель в маске
Грабитель в маске - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Depositphotos / aa-w
Грабитель в маске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Создателя шоу "Куклы" Василия Григорьева ограбили в собственном доме в Новой Москве, причем одеты злоумышленники были в форму бойцов спецслужб, а один из них угрожал мужчине шприцом с неким смертельным веществом, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, продюсер ночью на 13 января обратился в полицию: он заявил, что у него украли около 130 тысяч долларов и 50 тысяч евро (около 14 миллионов рублей).
"Все произошло днем 12 января. Злоумышленники, надевшие на себя форму сотрудников спецслужб, ворвались к нему в дом в Новой Москве. Один из мужчин угрожал продюсеру пистолетом, щелкая курком, а другой в какой-то момент приставил к шее мужчины шприц и заявил, что, если он сделает укол, то Григорьев умрет в мучениях", - сказал собеседник агентства.
После этих действий продюсер выдал грабителям местонахождение денег в квартире: в итоге они забрали валюту, доллары и евро.
"После передачи части денег один из нападавших сказал Григорьеву, что денег недостаточно, и продемонстрировал ему гранату. Тогда продюсер раскрыл местонахождение другого тайника", - добавил источник, уточнив, что всего у мужчины отобрали валюты на сумму более 14 миллионов рублей. Пока по данному факту проводится проверка, уточнил он.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 14:32
В Екатеринбурге неизвестный пытался ограбить отделение Сбербанка
Информацию об обращении мужчины с заявлением об открытом хищении денег в Новой Москве и проведении проверки подтвердили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, не раскрыв подробностей и данных пострадавших.
Василий Григорьев - родился в августе 1958 года, работал с ведущими мировыми телекомпаниями, в том числе France2, BBC, NBC, ARD и другими. В январе 1995 года создал на российском канале НТВ программу "Куклы", был ее художественным руководителем.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 14:02
В Крыму мужчина попытался ограбить банк с помощью записки
 
ПроисшествияНовая Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Депутат Журавлев объяснил свои слова о ракетах на Кубе и в Венесуэле
01:15Аналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в рост
01:00В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
00:50КНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООН
00:42Инфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19
00:41В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и Байдена
00:37США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан
00:13Салливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТО
23:49Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан
23:44В США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на Украине
23:36Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"
23:28США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке
23:20Появилось видео с места падения лифта с рабочими в Москве
23:18Сенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"
23:16Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО
23:12Полиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием Джонсона
23:10Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Украине
23:08В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"
22:59Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди пар
22:59В Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Депутат Журавлев объяснил свои слова о ракетах на Кубе и в ВенесуэлеАналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в ростВ Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея СтенинаКНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООНИнфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и БайденаСША верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил СалливанСалливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТОРазведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил СалливанВ США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на УкраинеСенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской АмерикеПоявилось видео с места падения лифта с рабочими в МосквеСенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТОПолиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием ДжонсонаЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на УкраинеВ США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди парВ Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"