https://ria.ru/20220113/professii-1767609851.html

Мишустин рассказал о работе программы "Приоритет-2030"

Мишустин рассказал о работе программы "Приоритет-2030" - РИА Новости, 13.01.2022

Мишустин рассказал о работе программы "Приоритет-2030"

Список востребованных профессий в России постоянно обновляется, в подготовке специалистов государству помогает стартовавшая осенью программа "Приоритет-2030"... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T10:24

2022-01-13T10:24

2022-01-13T10:32

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Список востребованных профессий в России постоянно обновляется, в подготовке специалистов государству помогает стартовавшая осенью программа "Приоритет-2030" направленная на формирование особого пула университетов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем видеоприветствии участникам восьмого Гайдаровского форума."Список востребованных профессий постоянно обновляется, поэтому непрерывное обучение становится главным трендом современного образования. Осенью стартовала программа "Приоритет-2030", которая направлена на формирование особого пула университетов – лидеров по созданию нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в экономику и социальную сферу", - сказал премьер.Он отметил, что в программе принимают участие более 180 университетов, которые будут вырабатывать и масштабировать во всех регионах лучшие практики. Это позволит повысить привлекательность вузов, в том числе и для иностранных студентов и мировых учёных."Уверен, что благодаря участию в работе форума экспертного сообщества будут предложены взвешенные и эффективные решения. Правительство внимательно проработает все интересные идеи, которые сегодня прозвучат", - обратился Мишустин к участникам Гайдаровского форума.

https://sn.ria.ru/20220113/shkolnye_uchebniki-1767607328.html

https://ria.ru/20220110/perspektiva-1767093259.html

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общество, михаил мишустин, россия, навигатор абитуриента