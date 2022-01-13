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Мишустин рассказал о работе программы "Приоритет-2030"
Мишустин рассказал о работе программы "Приоритет-2030" - РИА Новости, 13.01.2022
Мишустин рассказал о работе программы "Приоритет-2030"
Список востребованных профессий в России постоянно обновляется, в подготовке специалистов государству помогает стартовавшая осенью программа "Приоритет-2030"... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T10:24
2022-01-13T10:32
общество
михаил мишустин
россия
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Список востребованных профессий в России постоянно обновляется, в подготовке специалистов государству помогает стартовавшая осенью программа "Приоритет-2030" направленная на формирование особого пула университетов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем видеоприветствии участникам восьмого Гайдаровского форума."Список востребованных профессий постоянно обновляется, поэтому непрерывное обучение становится главным трендом современного образования. Осенью стартовала программа "Приоритет-2030", которая направлена на формирование особого пула университетов – лидеров по созданию нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в экономику и социальную сферу", - сказал премьер.Он отметил, что в программе принимают участие более 180 университетов, которые будут вырабатывать и масштабировать во всех регионах лучшие практики. Это позволит повысить привлекательность вузов, в том числе и для иностранных студентов и мировых учёных."Уверен, что благодаря участию в работе форума экспертного сообщества будут предложены взвешенные и эффективные решения. Правительство внимательно проработает все интересные идеи, которые сегодня прозвучат", - обратился Мишустин к участникам Гайдаровского форума.
https://sn.ria.ru/20220113/shkolnye_uchebniki-1767607328.html
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общество, михаил мишустин, россия, навигатор абитуриента
10:24 13.01.2022 (обновлено: 10:32 13.01.2022)
 
Мишустин рассказал о работе программы "Приоритет-2030"

Премьер Мишустин заявил, что список востребованных профессий постоянно обновляется

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Список востребованных профессий в России постоянно обновляется, в подготовке специалистов государству помогает стартовавшая осенью программа "Приоритет-2030" направленная на формирование особого пула университетов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем видеоприветствии участникам восьмого Гайдаровского форума.
"Список востребованных профессий постоянно обновляется, поэтому непрерывное обучение становится главным трендом современного образования. Осенью стартовала программа "Приоритет-2030", которая направлена на формирование особого пула университетов – лидеров по созданию нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в экономику и социальную сферу", - сказал премьер.
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Он отметил, что в программе принимают участие более 180 университетов, которые будут вырабатывать и масштабировать во всех регионах лучшие практики. Это позволит повысить привлекательность вузов, в том числе и для иностранных студентов и мировых учёных.
"Уверен, что благодаря участию в работе форума экспертного сообщества будут предложены взвешенные и эффективные решения. Правительство внимательно проработает все интересные идеи, которые сегодня прозвучат", - обратился Мишустин к участникам Гайдаровского форума.
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ОбществоМихаил МишустинРоссияНавигатор абитуриента
 
 
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