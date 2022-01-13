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У России и США в двусторонних отношениях море проблем, заявил Рябков
У России и США в двусторонних отношениях море проблем, заявил Рябков - РИА Новости, 13.01.2022
У России и США в двусторонних отношениях море проблем, заявил Рябков
УМОСКВА, 13 янв - РИА Новости. У России и США в двусторонних отношениях море проблем, ими надо заниматься, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:17
2022-01-13T14:17
2022-01-13T14:26
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сергей рябков
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УМОСКВА, 13 янв - РИА Новости. У России и США в двусторонних отношениях море проблем, ими надо заниматься, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе."Например, совершенно не обсуждались (в Женеве) двусторонние сюжеты российско-американские, хотя море проблем. Они множатся, они никуда не уходят, ими надо заниматься", - сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI.Он отметил, что диалог Москвы и Вашингтона не прекращается, идет на разных уровнях и по разным линиям.
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в мире, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, москва, совет россия-нато
14:17 13.01.2022 (обновлено: 14:26 13.01.2022)
У России и США в двусторонних отношениях море проблем, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: у России и США в двусторонних отношениях море проблем