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Переговоры с США по гарантиям безопасности приоритетны, сообщил Лавров
Переговоры с США по гарантиям безопасности приоритетны, сообщил Лавров - РИА Новости, 13.01.2022
Переговоры с США по гарантиям безопасности приоритетны, сообщил Лавров
РФ считает приоритетом переговоры с США по гарантиям безопасности, с НАТО можно вести диалог потом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:06
2022-01-13T15:06
2022-01-13T15:13
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв - РИА Новости. РФ считает приоритетом переговоры с США по гарантиям безопасности, с НАТО можно вести диалог потом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Главный формат - это Россия-Соединенные Штаты, и немножко Россия-НАТО", - сказал Лавров в интервью Первому каналу в программе "Большая игра".В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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сша, нато, россия, в мире, европа, сергей лавров, совет россия-нато
15:06 13.01.2022 (обновлено: 15:13 13.01.2022)
Переговоры с США по гарантиям безопасности приоритетны, сообщил Лавров
Глава МИД Лавров: переговоры с США по гарантиям безопасности приоритетны