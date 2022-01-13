https://ria.ru/20220113/prioritet-1767677243.html

Переговоры с США по гарантиям безопасности приоритетны, сообщил Лавров

Переговоры с США по гарантиям безопасности приоритетны, сообщил Лавров - РИА Новости, 13.01.2022

Переговоры с США по гарантиям безопасности приоритетны, сообщил Лавров

РФ считает приоритетом переговоры с США по гарантиям безопасности, с НАТО можно вести диалог потом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:06

2022-01-13T15:06

2022-01-13T15:13

сша

нато

россия

в мире

европа

сергей лавров

совет россия-нато

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв - РИА Новости. РФ считает приоритетом переговоры с США по гарантиям безопасности, с НАТО можно вести диалог потом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Главный формат - это Россия-Соединенные Штаты, и немножко Россия-НАТО", - сказал Лавров в интервью Первому каналу в программе "Большая игра".В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767570522.html

сша

россия

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сша, нато, россия, в мире, европа, сергей лавров, совет россия-нато