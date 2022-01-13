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Переговоры с США по гарантиям безопасности приоритетны, сообщил Лавров
Переговоры с США по гарантиям безопасности приоритетны, сообщил Лавров - РИА Новости, 13.01.2022
Переговоры с США по гарантиям безопасности приоритетны, сообщил Лавров
РФ считает приоритетом переговоры с США по гарантиям безопасности, с НАТО можно вести диалог потом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:06
2022-01-13T15:13
сша
нато
россия
в мире
европа
сергей лавров
совет россия-нато
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв - РИА Новости. РФ считает приоритетом переговоры с США по гарантиям безопасности, с НАТО можно вести диалог потом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Главный формат - это Россия-Соединенные Штаты, и немножко Россия-НАТО", - сказал Лавров в интервью Первому каналу в программе "Большая игра".В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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сша, нато, россия, в мире, европа, сергей лавров, совет россия-нато
15:06 13.01.2022 (обновлено: 15:13 13.01.2022)
 
Переговоры с США по гарантиям безопасности приоритетны, сообщил Лавров

Глава МИД Лавров: переговоры с США по гарантиям безопасности приоритетны

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв - РИА Новости. РФ считает приоритетом переговоры с США по гарантиям безопасности, с НАТО можно вести диалог потом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Главный формат - это Россия-Соединенные Штаты, и немножко Россия-НАТО", - сказал Лавров в интервью Первому каналу в программе "Большая игра".
В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
08:00
Запад отказал России в гарантиях безопасности: что дальше?
 
СШАНАТОРоссияВ миреЕвропаСергей ЛавровСовет Россия-НАТО
 
 
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