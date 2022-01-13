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Принца Эндрю, обвиняемого в изнасиловании, лишили воинских званий
Принца Эндрю, обвиняемого в изнасиловании, лишили воинских званий - РИА Новости, 13.01.2022
Принца Эндрю, обвиняемого в изнасиловании, лишили воинских званий
Сына королевы Великобритании Елизаветы II принца Эндрю, обвиненного в изнасиловании, лишили привилегий, сообщила пресс-служба Букингемского дворца. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T20:13
2022-01-13T23:37
в мире
лондон
великобритания
эндрю, герцог йоркский
елизавета ii
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ЛОНДОН, 13 янв — РИА Новости. Сына королевы Великобритании Елизаветы II принца Эндрю, обвиненного в изнасиловании, лишили привилегий, сообщила пресс-служба Букингемского дворца.Сообщение Букингемского дворца появилось после того, как суд в Нью-Йорке отказал принцу, который просил отклонить иск правозащитницы Вирджинии Джуффре.Обвинение в изнасиловании несовершеннолетнейВ августе 2021 года Джуффре обратилась в федеральный суд Манхэттена, обвинив принца Эндрю в том, что он ее изнасиловал, когда ей было 17 лет.В заявлении говорится, что член королевской семьи вступил с Джуффре в связь в Лондоне против ее воли. Она настаивает, что принц Эндрю знал, сколько ей лет. Кроме того, женщина утверждает, что присутствовавший при этом финансист Джеффри Эпстин прямо или косвенно угрожал ей.Принц Эндрю настаивал, что не насиловал Джуффре.Эпстина в США обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, а также в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю. По первому обвинению ему грозило до 40 лет тюрьмы, по второму — до пяти. В начале июля 2019 года суд Манхеттена, заслушав финансиста, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. Вскоре мужчина скончался, следствие пришло к выводу, что он покончил с собой.Накануне более 150 британских ветеранов в открытом письме к королеве попросили ее немедленно лишить принца Эндрю всех почетных военных титулов из-за обвинений. По их мнению, военнослужащие Британских вооруженных сил должны соответствовать высоким стандартам чести и достоинства, что не удалось принцу Эндрю, и поэтому вне зависимости от исхода судебного разбирательства, его дальнейшее пребывание в вооруженных силах Великобритании является неприемлемым.Таким образом, принц Эндрю лишился звания полковника Гвардейского гренадерского полка — одного из самых престижных пехотных полков в британской армии, коммандора авиации ВМС, полковника Королевского Хайлендского физилирного полка. Также, как пишут британские СМИ, принц не сможет больше использовать титул "Его королевское высочество".Слухи о том, что герцога Йоркского могут лишить привилегий, появились в начале января. Так, британские СМИ писали, что придворные собирались просить принца больше не использовать свой королевский титул, если он проиграет дело. Таким образом, планировалось фактически отправить его в своего рода внутреннее изгнание.Принц Эндрю — не первый член королевской семьи, который лишается почетных званий. Предыдущий скандал был связан с принцем Гарри и его женой — американской актрисой Меган Маркл. Они отказались от королевских обязанностей, чтобы начать новую жизнь в США. Супругов лишили королевских титулов "Его королевское высочество" и "Ее королевское высочество", принц Гарри также утратил свои почетные военные титулы.
https://ria.ru/20200128/1563947888.html
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в мире, лондон, великобритания, эндрю, герцог йоркский, елизавета ii
20:13 13.01.2022 (обновлено: 23:37 13.01.2022)
 
Принца Эндрю, обвиняемого в изнасиловании, лишили воинских званий

Сына королевы Британии принца Эндрю, обвиненного в изнасиловании, лишили воинских званий

© AP Photo / Sakchai LalitПринц Эндрю, герцог Йоркский
Принц Эндрю, герцог Йоркский - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© AP Photo / Sakchai Lalit
Принц Эндрю, герцог Йоркский
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ЛОНДОН, 13 янв — РИА Новости. Сына королевы Великобритании Елизаветы II принца Эндрю, обвиненного в изнасиловании, лишили привилегий, сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

"С одобрения и согласия королевы почетные воинские звания и королевские патронажи герцога Йоркского возвращены королеве. Герцог Йоркский не будет выполнять никаких публичных обязанностей и будет защищать себя в этом деле как частное лицо", — говорится в заявлении.

Сообщение Букингемского дворца появилось после того, как суд в Нью-Йорке отказал принцу, который просил отклонить иск правозащитницы Вирджинии Джуффре.

Обвинение в изнасиловании несовершеннолетней

В августе 2021 года Джуффре обратилась в федеральный суд Манхэттена, обвинив принца Эндрю в том, что он ее изнасиловал, когда ей было 17 лет.
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В заявлении говорится, что член королевской семьи вступил с Джуффре в связь в Лондоне против ее воли. Она настаивает, что принц Эндрю знал, сколько ей лет. Кроме того, женщина утверждает, что присутствовавший при этом финансист Джеффри Эпстин прямо или косвенно угрожал ей.
Принц Эндрю настаивал, что не насиловал Джуффре.
Эпстина в США обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, а также в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю. По первому обвинению ему грозило до 40 лет тюрьмы, по второму — до пяти. В начале июля 2019 года суд Манхеттена, заслушав финансиста, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. Вскоре мужчина скончался, следствие пришло к выводу, что он покончил с собой.
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Сын королевы Елизаветы II рискует титулом из-за обвинений в изнасиловании
Накануне более 150 британских ветеранов в открытом письме к королеве попросили ее немедленно лишить принца Эндрю всех почетных военных титулов из-за обвинений. По их мнению, военнослужащие Британских вооруженных сил должны соответствовать высоким стандартам чести и достоинства, что не удалось принцу Эндрю, и поэтому вне зависимости от исхода судебного разбирательства, его дальнейшее пребывание в вооруженных силах Великобритании является неприемлемым.
Таким образом, принц Эндрю лишился звания полковника Гвардейского гренадерского полка — одного из самых престижных пехотных полков в британской армии, коммандора авиации ВМС, полковника Королевского Хайлендского физилирного полка. Также, как пишут британские СМИ, принц не сможет больше использовать титул "Его королевское высочество".
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Принц Эндрю лично опроверг обвинения в связи с несовершеннолетнейВ четверг, приехав на Давосский экономический форум, принц Эндрю впервые появился на публике с тех пор, как стало известно о его возможной причастности к этому делу.
Слухи о том, что герцога Йоркского могут лишить привилегий, появились в начале января. Так, британские СМИ писали, что придворные собирались просить принца больше не использовать свой королевский титул, если он проиграет дело. Таким образом, планировалось фактически отправить его в своего рода внутреннее изгнание.
Принц Эндрю — не первый член королевской семьи, который лишается почетных званий. Предыдущий скандал был связан с принцем Гарри и его женой — американской актрисой Меган Маркл. Они отказались от королевских обязанностей, чтобы начать новую жизнь в США. Супругов лишили королевских титулов "Его королевское высочество" и "Ее королевское высочество", принц Гарри также утратил свои почетные военные титулы.
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