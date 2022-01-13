https://ria.ru/20220113/pressing-1767669078.html
Запад постоянно проверяет Россию на прочность, заявил Рябков
Запад постоянно проверяет Россию на прочность, заявил Рябков - РИА Новости, 13.01.2022
Запад постоянно проверяет Россию на прочность, заявил Рябков
Россия испытывает постоянный военный прессинг, провокации Запада, который хочет проверить РФ на прочность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:28
2022-01-13T14:28
2022-01-13T14:34
россия
в мире
сша
европа
сергей рябков
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571621675_0:95:3301:1952_1920x0_80_0_0_5f6764b4628d33b9ea34a9bc2035b844.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия испытывает постоянный военный прессинг, провокации Запада, который хочет проверить РФ на прочность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы испытываем на себе постоянный прессинг военный, осознанный прессинг провокационного характера зачастую для того, чтобы проверить нас на прочность", - сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI.
https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767641435.html
россия
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571621675_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_f42de00abd30ea4c6e1ecbb0f3435045.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сша, европа, сергей рябков, нато
14:28 13.01.2022 (обновлено: 14:34 13.01.2022)
Запад постоянно проверяет Россию на прочность, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: Россия испытывает постоянный военный прессинг от западных стран