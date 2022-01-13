https://ria.ru/20220113/pressing-1767669078.html

Запад постоянно проверяет Россию на прочность, заявил Рябков

Запад постоянно проверяет Россию на прочность, заявил Рябков - РИА Новости, 13.01.2022

Запад постоянно проверяет Россию на прочность, заявил Рябков

Россия испытывает постоянный военный прессинг, провокации Запада, который хочет проверить РФ на прочность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:28

2022-01-13T14:28

2022-01-13T14:34

россия

в мире

сша

европа

сергей рябков

нато

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия испытывает постоянный военный прессинг, провокации Запада, который хочет проверить РФ на прочность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы испытываем на себе постоянный прессинг военный, осознанный прессинг провокационного характера зачастую для того, чтобы проверить нас на прочность", - сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI.

https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767641435.html

россия

сша

европа

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россия, в мире, сша, европа, сергей рябков, нато