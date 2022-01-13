https://ria.ru/20220113/premii-1767741270.html

Собянин вручил премии в области журналистики за 2021 год

Собянин вручил премии в области журналистики за 2021 год - РИА Новости, 13.01.2022

Собянин вручил премии в области журналистики за 2021 год

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вручил премии в области журналистики за 2021 год. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T19:35

2022-01-13T19:35

2022-01-13T19:35

общество

медиа - общество

москва

сергей собянин

день российской печати

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вручил премии в области журналистики за 2021 год.Мэр города отметил, что московская журналистика является высокопрофессиональной и ответственной перед аудиторией."Вы всегда были на переднем фронте, рядом с врачами, учителями, рядом со мной, находясь в самой гуще событий. Люди чувствуют это", - добавил Собянин.Он также заявил, что Москва - тот город, который не оставит журналистов без работы, будет предоставлять много информационных поводов.Лауреатами премии 2021 года стали 20 человек: журналисты общественного телевидения России, Первого канала, канала "ТВ Центр", канала "Москва 24", газет "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Метро", "Московский комсомолец", "Вечерняя Москва", а также информагентств.Премии присуждаются с 2001 года за создание талантливых и актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о Москве и москвичах. С этого времени премии получили более 300 журналистов.

https://ria.ru/20220113/smi-1767708184.html

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общество, медиа - общество, москва, сергей собянин, день российской печати, россия