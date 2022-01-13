https://ria.ru/20220113/premii-1767741270.html
Собянин вручил премии в области журналистики за 2021 год
Собянин вручил премии в области журналистики за 2021 год - РИА Новости, 13.01.2022
Собянин вручил премии в области журналистики за 2021 год
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вручил премии в области журналистики за 2021 год. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T19:35
2022-01-13T19:35
2022-01-13T19:35
общество
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сергей собянин
день российской печати
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вручил премии в области журналистики за 2021 год.Мэр города отметил, что московская журналистика является высокопрофессиональной и ответственной перед аудиторией."Вы всегда были на переднем фронте, рядом с врачами, учителями, рядом со мной, находясь в самой гуще событий. Люди чувствуют это", - добавил Собянин.Он также заявил, что Москва - тот город, который не оставит журналистов без работы, будет предоставлять много информационных поводов.Лауреатами премии 2021 года стали 20 человек: журналисты общественного телевидения России, Первого канала, канала "ТВ Центр", канала "Москва 24", газет "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Метро", "Московский комсомолец", "Вечерняя Москва", а также информагентств.Премии присуждаются с 2001 года за создание талантливых и актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о Москве и москвичах. С этого времени премии получили более 300 журналистов.
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общество, медиа - общество, москва, сергей собянин, день российской печати, россия
Собянин вручил премии в области журналистики за 2021 год
Мэр Москвы Собянин вручил премии в области журналистики за 2021 год
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
в четверг вручил премии в области журналистики за 2021 год.
"С днем российской печати, с премиями города Москвы в области журналистики! Это очень серьезная премия, которая подтверждает ваш высокий профессионализм, ответственность за дело, то, что вы болеете душой за свою профессию и за своих читателей и зрителей", - сказал Собянин, поздравляя журналистов.
Мэр города отметил, что московская журналистика является высокопрофессиональной и ответственной перед аудиторией.
"Вы всегда были на переднем фронте, рядом с врачами, учителями, рядом со мной, находясь в самой гуще событий. Люди чувствуют это", - добавил Собянин.
Он также заявил, что Москва
- тот город, который не оставит журналистов без работы, будет предоставлять много информационных поводов.
Лауреатами премии 2021 года стали 20 человек: журналисты общественного телевидения России, Первого канала, канала "ТВ Центр", канала "Москва 24", газет "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Метро", "Московский комсомолец", "Вечерняя Москва", а также информагентств.
Премии присуждаются с 2001 года за создание талантливых и актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о Москве и москвичах. С этого времени премии получили более 300 журналистов.