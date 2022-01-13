https://ria.ru/20220113/predlozheniya-1767708337.html
Россия четко изложила суть предложений по безопасности, заявил Лукашевич
Россия четко изложила суть предложений по безопасности, заявил Лукашевич - РИА Новости, 13.01.2022
Россия четко изложила суть предложений по безопасности, заявил Лукашевич
Россия на заседании постсовета ОБСЕ вновь четко и подробно изложила суть инициатив по безопасности, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:11
2022-01-13T17:11
2022-01-13T17:28
обсе
россия
в мире
европа
александр лукашевич
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ВЕНА, 13 янв - РИА Новости. Россия на заседании постсовета ОБСЕ вновь четко и подробно изложила суть инициатив по безопасности, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Россия вновь четко и подробно изложила суть инициатив ... в документах по безопасности", - сказал Лукашевич на пресс-конференции по итогам заседания.
https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767570522.html
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обсе, россия, в мире, европа, александр лукашевич
17:11 13.01.2022 (обновлено: 17:28 13.01.2022)
Россия четко изложила суть предложений по безопасности, заявил Лукашевич
Постпред при ОБСЕ Лукашевич: Россия подробно изложила суть предложений по безопасности