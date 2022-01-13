https://ria.ru/20220113/predlozheniya-1767674329.html
В ЕС подготовят собственные предложения по безопасности в Европе
В ЕС подготовят собственные предложения по безопасности в Европе - РИА Новости, 13.01.2022
В ЕС подготовят собственные предложения по безопасности в Европе
ЕС в рамках проходящих в настоящее время дискуссий с участием России и США по архитектуре безопасности в Европе сделает свои предложения по механизмам... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:46
2022-01-13T14:46
2022-01-13T14:46
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости. ЕС в рамках проходящих в настоящее время дискуссий с участием России и США по архитектуре безопасности в Европе сделает свои предложения по механизмам консультаций, предупреждения инцидентов, горячим линиям связи, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав минобороны Евросоюза во Франции."Мы сейчас вовлечены в дискуссию по архитектуре безопасности в Европе. ЕС в рамках этих дискуссий выразит свои опасения и внесет свои предложения. В частности, необходимо обсудить механизмы консультаций, предупреждения инцидентов, горячих линий связи на экстренный случай, другие меры, которые могут помочь снизить напряженность", - сообщил Боррель.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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в мире, сша, европа, евросоюз, нато, совет россия-нато, жозеп боррель, россия
В ЕС подготовят собственные предложения по безопасности в Европе
Глава дипломатии Боррель: ЕС подготовит собственные предложения по безопасности в Европе