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Религия
https://ria.ru/20220113/prazdnik-1765850710.html
Историк рассказал, почему в России два Новых года
Историк рассказал, почему в России два Новых года - РИА Новости, 13.01.2022
Историк рассказал, почему в России два Новых года
Российская традиция отмечать Старый Новый год возникла из-за конфликта светского и церковного календарей и во многом связана с Рождественским постом, рассказал... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T07:43
2022-01-13T09:14
религия
ссср
европа
православный свято-тихоновский гуманитарный университет
петр i
дом союзов
россия
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российская традиция отмечать Старый Новый год возникла из-за конфликта светского и церковного календарей и во многом связана с Рождественским постом, рассказал РИА Новости доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко."Из-за перехода после революции на григорианский календарь Новый год у нас предшествует Рождеству, когда у православных идет пост. Для церковных людей в этом есть некоторое неудобство. Поскольку Русская церковь на григорианский календарь не переходила, мы получили некий странный конфликт. И в результате появился еще один праздник — Старый Новый год, и в этот день у верующих уже нет ограничений, связанных с постом", — объяснил он.Историк напомнил, что 1 января стало новогодним праздником по указу Петра I. До революции Россия жила по юлианскому календарю: тогда Рождество праздновали 25 декабря, по окончании поста."После революции Новый год вобрал в себя атрибуты празднования Рождества — традиционная рождественская ель, подарки друг другу, праздничное застолье, в условиях советской действительности праздник прижился, потому что в нем не было никакой политизации", — сказал собеседник агентства.Указ о переходе России на новое летоисчисление и переносе начала года с 1 сентября на 1 января Петр I подписал 20 декабря 1699 года. Документ предписывал поздравлять друг друга с Новым годом и украшать дома сосновыми и можжевеловыми ветками. Традиция прижилась не сразу — елка стала неотъемлемым атрибутом Рождества и Нового года только к концу XIX века. После революции, в 1920-е годы, большевики запретили праздновать Рождество и украшать елки.Праздник вернулся в СССР в 1935 году — тогда организовали первый новогодний детский утренник. Елка из рождественской стала новогодней. В канун 1938 года в Колонном зале Дома союзов поставили 15-метровую елку с 10 тысячами украшений, впоследствии она стала главной елкой страны. С 1976 года главной считается елка в Кремлевском Дворце съездов.
https://ria.ru/20210914/indikt-1749989384.html
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ссср, европа, православный свято-тихоновский гуманитарный университет, петр i, дом союзов, россия
07:43 13.01.2022 (обновлено: 09:14 13.01.2022)
 

Историк рассказал, почему в России два Новых года

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПразднование Старого Нового года на ВДНХ
Празднование Старого Нового года на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Празднование Старого Нового года на ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российская традиция отмечать Старый Новый год возникла из-за конфликта светского и церковного календарей и во многом связана с Рождественским постом, рассказал РИА Новости доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.
"Из-за перехода после революции на григорианский календарь Новый год у нас предшествует Рождеству, когда у православных идет пост. Для церковных людей в этом есть некоторое неудобство. Поскольку Русская церковь на григорианский календарь не переходила, мы получили некий странный конфликт. И в результате появился еще один праздник — Старый Новый год, и в этот день у верующих уже нет ограничений, связанных с постом", — объяснил он.
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Историк напомнил, что 1 января стало новогодним праздником по указу Петра I. До революции Россия жила по юлианскому календарю: тогда Рождество праздновали 25 декабря, по окончании поста.
"После революции Новый год вобрал в себя атрибуты празднования Рождества — традиционная рождественская ель, подарки друг другу, праздничное застолье, в условиях советской действительности праздник прижился, потому что в нем не было никакой политизации", — сказал собеседник агентства.
Указ о переходе России на новое летоисчисление и переносе начала года с 1 сентября на 1 января Петр I подписал 20 декабря 1699 года. Документ предписывал поздравлять друг друга с Новым годом и украшать дома сосновыми и можжевеловыми ветками. Традиция прижилась не сразу — елка стала неотъемлемым атрибутом Рождества и Нового года только к концу XIX века. После революции, в 1920-е годы, большевики запретили праздновать Рождество и украшать елки.
Праздник вернулся в СССР в 1935 году — тогда организовали первый новогодний детский утренник. Елка из рождественской стала новогодней. В канун 1938 года в Колонном зале Дома союзов поставили 15-метровую елку с 10 тысячами украшений, впоследствии она стала главной елкой страны. С 1976 года главной считается елка в Кремлевском Дворце съездов.
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