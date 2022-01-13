https://ria.ru/20220113/prazdnik-1765850710.html

Историк рассказал, почему в России два Новых года

Историк рассказал, почему в России два Новых года - РИА Новости, 13.01.2022

Историк рассказал, почему в России два Новых года

Российская традиция отмечать Старый Новый год возникла из-за конфликта светского и церковного календарей и во многом связана с Рождественским постом, рассказал... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T07:43

2022-01-13T07:43

2022-01-13T09:14

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европа

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петр i

дом союзов

россия

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российская традиция отмечать Старый Новый год возникла из-за конфликта светского и церковного календарей и во многом связана с Рождественским постом, рассказал РИА Новости доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко."Из-за перехода после революции на григорианский календарь Новый год у нас предшествует Рождеству, когда у православных идет пост. Для церковных людей в этом есть некоторое неудобство. Поскольку Русская церковь на григорианский календарь не переходила, мы получили некий странный конфликт. И в результате появился еще один праздник — Старый Новый год, и в этот день у верующих уже нет ограничений, связанных с постом", — объяснил он.Историк напомнил, что 1 января стало новогодним праздником по указу Петра I. До революции Россия жила по юлианскому календарю: тогда Рождество праздновали 25 декабря, по окончании поста."После революции Новый год вобрал в себя атрибуты празднования Рождества — традиционная рождественская ель, подарки друг другу, праздничное застолье, в условиях советской действительности праздник прижился, потому что в нем не было никакой политизации", — сказал собеседник агентства.Указ о переходе России на новое летоисчисление и переносе начала года с 1 сентября на 1 января Петр I подписал 20 декабря 1699 года. Документ предписывал поздравлять друг друга с Новым годом и украшать дома сосновыми и можжевеловыми ветками. Традиция прижилась не сразу — елка стала неотъемлемым атрибутом Рождества и Нового года только к концу XIX века. После революции, в 1920-е годы, большевики запретили праздновать Рождество и украшать елки.Праздник вернулся в СССР в 1935 году — тогда организовали первый новогодний детский утренник. Елка из рождественской стала новогодней. В канун 1938 года в Колонном зале Дома союзов поставили 15-метровую елку с 10 тысячами украшений, впоследствии она стала главной елкой страны. С 1976 года главной считается елка в Кремлевском Дворце съездов.

https://ria.ru/20210914/indikt-1749989384.html

https://ria.ru/20210107/rozhdestvo-1591522454.html

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ссср, европа, православный свято-тихоновский гуманитарный университет, петр i, дом союзов, россия