https://ria.ru/20220113/potok-1767676586.html
Боррель назвал условия запуска "Северного потока — 2"
Боррель назвал условия запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 13.01.2022
Боррель назвал условия запуска "Северного потока — 2"
Функционирование проекта "Северный поток — 2" будет зависеть от развития ситуации вокруг Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:00
2022-01-13T15:00
2022-01-13T15:22
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Функционирование проекта "Северный поток — 2" будет зависеть от развития ситуации вокруг Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав минобороны Евросоюза во Франции."Конечно, функционирование этой инфраструктуры ("Северный поток — 2") будет зависеть от развития событии вокруг Украины и действий России. Невозможно вообразить, что, с одной стороны, мы обсуждаем введение санкции, а с другой, - открываем эту инфраструктуру. Это, конечно, связано с военной ситуацией на Украине", - подчеркнул он.Ранее он отметил, что если регуляторы Германии и ЕС дадут позитивный ответ на функционирование проекта, он будет запущен.
https://ria.ru/20220113/lambrekht-1767619786.html
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экономика, украина, германия, в мире, природный газ, европа, франция, евросоюз, еврокомиссия, северный поток — 2, жозеп боррель, россия
15:00 13.01.2022 (обновлено: 15:22 13.01.2022)
Боррель назвал условия запуска "Северного потока — 2"
Боррель: запуск "Северного потока — 2" будет зависеть от развития ситуации вокруг Украины