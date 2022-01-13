https://ria.ru/20220113/potok-1767676586.html

Боррель назвал условия запуска "Северного потока — 2"

Боррель назвал условия запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 13.01.2022

Боррель назвал условия запуска "Северного потока — 2"

Функционирование проекта "Северный поток — 2" будет зависеть от развития ситуации вокруг Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:00

2022-01-13T15:00

2022-01-13T15:22

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БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Функционирование проекта "Северный поток — 2" будет зависеть от развития ситуации вокруг Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав минобороны Евросоюза во Франции."Конечно, функционирование этой инфраструктуры ("Северный поток — 2") будет зависеть от развития событии вокруг Украины и действий России. Невозможно вообразить, что, с одной стороны, мы обсуждаем введение санкции, а с другой, - открываем эту инфраструктуру. Это, конечно, связано с военной ситуацией на Украине", - подчеркнул он.Ранее он отметил, что если регуляторы Германии и ЕС дадут позитивный ответ на функционирование проекта, он будет запущен.

https://ria.ru/20220113/lambrekht-1767619786.html

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