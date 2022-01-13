https://ria.ru/20220113/potok-1767588161.html
США решили выгнать Россию с газового рынка в Европе
В ФРГ назвали истинную причину задержки с запуском "Северного потока — 2" - РИА Новости, 13.01.2022
США решили выгнать Россию с газового рынка в Европе
Противодействие запуску "Северного потока — 2" в значительной степени объясняется экономическими интересами других стран, заявил в интервью Handelsblatt глава... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T02:33
2022-01-13T02:33
2022-01-13T02:33
экономика
сша
германия
евросоюз
еврокомиссия
балтийское море
михаэль рот
северный поток — 2
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Противодействие запуску "Северного потока — 2" в значительной степени объясняется экономическими интересами других стран, заявил в интервью Handelsblatt глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот.Он напомнил, что в борьбе с российским проектом, в частности, заинтересованы США, у которых свои планы на европейский газовый рынок.Депутат бундестага отметил, что вопрос газопровода вызывает споры "даже среди наших партнеров".В то же время Рот призвал Россию гарантировать продолжение транзита газа через Украину после 2024 года."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, проложенный от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершилось 10 сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации.Для ввода в строй нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать новую заявку уже от ее лица. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять еще несколько месяцев.В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только России, но и Евросоюзу.
https://ria.ru/20220111/gazoprovod-1767419500.html
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экономика, сша, германия, евросоюз, еврокомиссия, балтийское море, михаэль рот, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
В ФРГ назвали истинную причину задержки с запуском "Северного потока — 2"
Депутат бундестага Рот: борьба с "Северным потоком — 2" вызвана желанием США продавать СПГ