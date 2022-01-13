https://ria.ru/20220113/postholidayblues-1767711974.html
Снова на работу(( Как побороть "постновогоднюю депрессию"?
Снова на работу(( Как побороть "постновогоднюю депрессию"? - РИА Новости, 13.01.2022
Снова на работу(( Как побороть "постновогоднюю депрессию"?
Даже если новогодние каникулы превзошли ожидания, и все запланированное было исполнено — вы все равно можете испытывать стресс. В психологии это называется "постноговодняя депрессия". Вместо приятных постпраздничных впечатлений и чувства отдыха к первой рабочей неделе порой остается усталость, апатия, сбитый сериалами режим и даже чувство вины.
2022-01-13T12:00
2022-01-13T12:00
2022-01-13T17:32
яснопонятно
праздник
работа
новый год
психология
депрессия
жизнь
подкаст
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Снова на работу(( Как побороть «постновогоднюю депрессию»?
Даже если новогодние каникулы превзошли ожидания, и все запланированное было исполнено — вы все равно можете испытывать стресс. В психологии это называется «постноговодняя депрессия». Вместо приятных постпраздничных впечатлений и чувства отдыха к первой рабочей неделе порой остается усталость, апатия, сбитый сериалами режим и даже чувство вины.
audio/mpeg
Снова на работу(( Как побороть «постновогоднюю депрессию»?
Даже если новогодние каникулы превзошли ожидания, и все запланированное было исполнено — вы все равно можете испытывать стресс. В психологии это называется «постноговодняя депрессия». Вместо приятных постпраздничных впечатлений и чувства отдыха к первой рабочей неделе порой остается усталость, апатия, сбитый сериалами режим и даже чувство вины.
audio/mpeg
Как длительные праздники влияют на настроение, чем постновогодняя депрессия отличается от зимней и как справиться с плохим настроением после выхода на работу? Обсуждают ведущие "ЯсноПонятно" Ваня и Алиса. А психолог Евгения Пронина комментирует, почему мы можем чувствовать себя плохо после Нового года и как исследуют постновогоднюю депрессию.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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праздник, работа, новый год, психология, депрессия, жизнь, подкаст, праздники, аудио
12:00 13.01.2022 (обновлено: 17:32 13.01.2022)
Снова на работу(( Как побороть "постновогоднюю депрессию"?
Даже если новогодние каникулы превзошли ожидания, и все запланированное было исполнено — вы все равно можете испытывать стресс. В психологии это называется "постноговодняя депрессия". Вместо приятных постпраздничных впечатлений и чувства отдыха к первой рабочей неделе порой остается усталость, апатия, сбитый сериалами режим и даже чувство вины.