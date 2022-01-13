https://ria.ru/20220113/posol-1767749791.html

Посол в Лондоне призвал Запад проявить разум при обсуждении безопасности

Посол в Лондоне призвал Запад проявить разум при обсуждении безопасности - РИА Новости, 13.01.2022

Посол в Лондоне призвал Запад проявить разум при обсуждении безопасности

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин выразил надежду, что по теме переговоров о безопасности на Западе все-таки возобладает разум. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T20:58

2022-01-13T20:58

2022-01-13T20:58

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нато

андрей келин

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин выразил надежду, что по теме переговоров о безопасности на Западе все-таки возобладает разум.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия - НАТО прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

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