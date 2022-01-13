Посол в Лондоне призвал Запад проявить разум при обсуждении безопасности
Посол в Лондоне Келин: надеюсь, на Западе победит разум при обсуждении темы безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПеред началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Перед началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин выразил надежду, что по теме переговоров о безопасности на Западе все-таки возобладает разум.
"Честно говоря, я сохраняю оптимизм. Оптимизм в отношении того, что разум у коллег, многие из которых уже сейчас принадлежат к другому поколению, к новому поколению, которые забыли фундаментальные основы европейской безопасности, что нам все-таки придется рано или поздно вернуться к тем основам, которые закладывали дипломаты предыдущего поколения", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24".
В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия - НАТО прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.