https://ria.ru/20220113/pomolvka-1767629775.html
Меган Фокс и Machine Gun Kelly обручились
Меган Фокс и Machine Gun Kelly обручились - РИА Новости, 13.01.2022
Меган Фокс и Machine Gun Kelly обручились
Актриса Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) официально обручились после полутора лет отношений. Об этом звезда "Трансформеров" сообщила в... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:31
2022-01-13T14:31
2022-01-13T14:31
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Актриса Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) официально обручились после полутора лет отношений. Об этом звезда "Трансформеров" сообщила в инстаграме, разместив видео. В ролик вошло все: вручение кольца под гигантским фикусом и радостные объятия. За несколько часов ролик набрал более 15 миллионов просмотров и почти 40 тысяч комментариев. Одной из первых пару поздравила Ким Кардашьян. "Я так рада за вас", — объявила она. Сейчас влюбленные отдыхают в Пуэрто-Рико, где между ними впервые возникли романтические чувства. Об этом в своем инстаграме рассказал Колсон, а заодно похвастался кольцом, которое вручил Меган. Своей подруге он преподнес роскошное украшение с изумрудом и бриллиантом, образующими сердце. Стоимость драгоценности не разглашается, как и дата свадьбы. Для Меган Фокс этот брак станет вторым. Ранее она десять лет была замужем за актером Брайаном Остином Грином и родила от него троих сыновей. Machine Gun Kelly официально не был женат. Однако у него есть 12-летняя дочь Кейси, которая родилась в отношениях с Эммой Кэннон. Актриса и музыкант впервые встретились в марте 2020 года во время работы над криминальной драмой "Полночь на злаковом поле" ("Midnight in the Switchgrass"), в которой также снялись Брюс Уиллис и Эмиль Хирш. Премьера фильма состоялась в августе прошлого года, и в прокате провалилась.
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свадьба, меган фокс, звезды, знаменитости, шоу-бизнес, новости культуры, стиль жизни, отношения
Меган Фокс и Machine Gun Kelly обручились
Рэпер Machine Gun Kelly сделал предложение Меган Фокс под гигантским фикусом
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Актриса Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) официально обручились после полутора лет отношений. Об этом звезда "Трансформеров" сообщила в инстаграме, разместив видео.
В ролик вошло все: вручение кольца под гигантским фикусом и радостные объятия.
"И так же, как и в каждой жизни до этой, и в каждой жизни, которая последует за ней, я сказала "да", — написала Фокс. — А потом мы пили кровь друг друга".
За несколько часов ролик набрал более 15 миллионов просмотров и почти 40 тысяч комментариев. Одной из первых пару поздравила Ким Кардашьян. "Я так рада за вас", — объявила она.
Сейчас влюбленные отдыхают в Пуэрто-Рико, где между ними впервые возникли романтические чувства. Об этом в своем инстаграме рассказал Колсон, а заодно похвастался кольцом, которое вручил Меган.
"Под теми же ветвями, под которыми мы влюбились, я вернул ее, чтобы попросить выйти за меня замуж", — написал он.
Своей подруге он преподнес роскошное украшение с изумрудом и бриллиантом, образующими сердце.
"Изумруд — камень ее рождения, а бриллиант — мой", — пояснил рэпер.
Стоимость драгоценности не разглашается, как и дата свадьбы.
Для Меган Фокс этот брак станет вторым. Ранее она десять лет была замужем за актером Брайаном Остином Грином и родила от него троих сыновей.
Machine Gun Kelly официально не был женат. Однако у него есть 12-летняя дочь Кейси, которая родилась в отношениях с Эммой Кэннон.
Актриса и музыкант впервые встретились в марте 2020 года во время работы над криминальной драмой "Полночь на злаковом поле" ("Midnight in the Switchgrass"), в которой также снялись Брюс Уиллис и Эмиль Хирш. Премьера фильма состоялась в августе прошлого года, и в прокате провалилась.