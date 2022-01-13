https://ria.ru/20220113/pogoda-1767596919.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 13.01.2022

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачная погода, низкое атмосферное давление и снег с метелями ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха повысится до минус 12 градусов, а вечером... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T08:34

2022-01-13T08:34

2022-01-13T08:34

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Облачная погода, низкое атмосферное давление и снег с метелями ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха повысится до минус 12 градусов, а вечером ожидается резкое потепление, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода обусловится прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном "Эльза". Фронт начнет накрывать Москву снеговыми тучами примерно с 14-15 часов, начнется снег, усилится ветер. И закружит метель с ухудшением видимости до нескольких километров, на дорогах переметы, когда при сильном ветре идёт перегон снежных масс", - сказал Тишковец.Он отметил, что в таких условиях снежный покров подрастет на 2-3 сантиметра."Температура воздуха повысится. В Москве минус 10 - минус 12, по области минус 8 - 13, а вечером ощутимо потеплеет", - сказал Тишковец.Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-западный 5-10 метров в секунду, порывы будут до 15 метров в секунду.Атмосферное давление стремительно упадёт на 15 единиц и составит 730 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.

https://rsport.ria.ru/20220102/immunitet-1766393599.html

москва

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общество, москва, евгений тишковец