https://ria.ru/20220113/pogoda-1767596919.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 13.01.2022
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода, низкое атмосферное давление и снег с метелями ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха повысится до минус 12 градусов, а вечером... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T08:34
2022-01-13T08:34
2022-01-13T08:34
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Облачная погода, низкое атмосферное давление и снег с метелями ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха повысится до минус 12 градусов, а вечером ожидается резкое потепление, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода обусловится прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном "Эльза". Фронт начнет накрывать Москву снеговыми тучами примерно с 14-15 часов, начнется снег, усилится ветер. И закружит метель с ухудшением видимости до нескольких километров, на дорогах переметы, когда при сильном ветре идёт перегон снежных масс", - сказал Тишковец.Он отметил, что в таких условиях снежный покров подрастет на 2-3 сантиметра."Температура воздуха повысится. В Москве минус 10 - минус 12, по области минус 8 - 13, а вечером ощутимо потеплеет", - сказал Тишковец.Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-западный 5-10 метров в секунду, порывы будут до 15 метров в секунду.Атмосферное давление стремительно упадёт на 15 единиц и составит 730 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.
https://rsport.ria.ru/20220102/immunitet-1766393599.html
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общество, москва, евгений тишковец
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Синоптик Тишковец: снег, метели и до минус 12 градусов ожидается в Москве в четверг
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Облачная погода, низкое атмосферное давление и снег с метелями ожидаются в Москве
в четверг, температура воздуха повысится до минус 12 градусов, а вечером ожидается резкое потепление, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"Погода обусловится прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном "Эльза". Фронт начнет накрывать Москву снеговыми тучами примерно с 14-15 часов, начнется снег, усилится ветер. И закружит метель с ухудшением видимости до нескольких километров, на дорогах переметы, когда при сильном ветре идёт перегон снежных масс", - сказал Тишковец.
Он отметил, что в таких условиях снежный покров подрастет на 2-3 сантиметра.
"Температура воздуха повысится. В Москве минус 10 - минус 12, по области минус 8 - 13, а вечером ощутимо потеплеет", - сказал Тишковец.
Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-западный 5-10 метров в секунду, порывы будут до 15 метров в секунду.
Атмосферное давление стремительно упадёт на 15 единиц и составит 730 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.