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РЭЦ создаст программу поддержки "зеленого" экспорта

РЭЦ создаст программу поддержки "зеленого" экспорта - РИА Новости, 13.01.2022

РЭЦ создаст программу поддержки "зеленого" экспорта

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) создаст специальную программу для поддержки "зелёного" экспорта, заявила глава РЭЦ Вероника Никишина. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T17:08

2022-01-13T17:08

2022-01-13T17:08

экономика

технологии

гайдаровский форум

российский экспортный центр

ао "российский экспортный центр"

вероника никишина

вэб.рф (вэб)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) создаст специальную программу для поддержки "зелёного" экспорта, заявила глава РЭЦ Вероника Никишина."Российский экспортный центр будет поддерживать "зеленый переход" в российском экспорте специальными программами", - сказала Никишина на сессии "Развитие экспорта в постковидном мире" на Гайдаровском форуме.По ее словам, ESG-повестка, декарбонизация и углеродное регулирование - актуальные вопросы для российских компаний, в особенности экспортно ориентированных, ведь это поможет им стать лучше и конкурентоспособнее на мировом рынке. Кроме того, пандемия обострила значение ESG-повестки, и для многих ответственных компаний это может открыть новые ниши и новые возможности.РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211228/zavod-1765800870.html

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