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РЭЦ создаст программу поддержки "зеленого" экспорта
РЭЦ создаст программу поддержки "зеленого" экспорта - РИА Новости, 13.01.2022
РЭЦ создаст программу поддержки "зеленого" экспорта
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) создаст специальную программу для поддержки "зелёного" экспорта, заявила глава РЭЦ Вероника Никишина. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:08
2022-01-13T17:08
экономика
технологии
гайдаровский форум
российский экспортный центр
ао "российский экспортный центр"
вероника никишина
вэб.рф (вэб)
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) создаст специальную программу для поддержки "зелёного" экспорта, заявила глава РЭЦ Вероника Никишина."Российский экспортный центр будет поддерживать "зеленый переход" в российском экспорте специальными программами", - сказала Никишина на сессии "Развитие экспорта в постковидном мире" на Гайдаровском форуме.По ее словам, ESG-повестка, декарбонизация и углеродное регулирование - актуальные вопросы для российских компаний, в особенности экспортно ориентированных, ведь это поможет им стать лучше и конкурентоспособнее на мировом рынке. Кроме того, пандемия обострила значение ESG-повестки, и для многих ответственных компаний это может открыть новые ниши и новые возможности.РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, технологии, гайдаровский форум, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вероника никишина, вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), россия
17:08 13.01.2022
 

РЭЦ создаст программу поддержки "зеленого" экспорта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) создаст специальную программу для поддержки "зелёного" экспорта, заявила глава РЭЦ Вероника Никишина.
"Российский экспортный центр будет поддерживать "зеленый переход" в российском экспорте специальными программами", - сказала Никишина на сессии "Развитие экспорта в постковидном мире" на Гайдаровском форуме.
"Реагируя на новые вызовы декарбонизации, в 2022 году мы планируем разработать новые программы поддержки "зеленого перехода" в российском экспорте. Мы начнем с консультационных услуг и включения соответствующих материалов в образовательные продукты Группы РЭЦ, а затем планируем обратиться в правительство и начать работу и над финансовыми мерами поддержки", - отметила глава центра.
По ее словам, ESG-повестка, декарбонизация и углеродное регулирование - актуальные вопросы для российских компаний, в особенности экспортно ориентированных, ведь это поможет им стать лучше и конкурентоспособнее на мировом рынке. Кроме того, пандемия обострила значение ESG-повестки, и для многих ответственных компаний это может открыть новые ниши и новые возможности.
РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаТехнологииГайдаровский форумРоссийский экспортный центрАО "Российский экспортный центр"Вероника НикишинаВЭБ.РФ (ВЭБ)Российский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
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