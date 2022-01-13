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Москалькова исполнила мечты детей в рамках акции "Елка желаний"
Москалькова исполнила мечты детей в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 13.01.2022
Москалькова исполнила мечты детей в рамках акции "Елка желаний"
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" подарила аквариум... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:06
2022-01-13T17:06
2022-01-13T18:08
общество
владимир путин
михаил мишустин
новый год
татьяна москалькова
елка желаний
россия
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" подарила аквариум одиннадцатилетнему Артему и электрогитару десятилетней Варваре, сообщила пресс-служба омбудсмена."У каждого, кто погружен во взрослые проблемы, есть возможность прикоснуться к мечте ребенка. Мне посчастливилось исполнить желания Артема и Варвары. Ведь мы все хотим, чтобы дети нашей великой России были счастливы, а для этого не так много нужно", — отметила Москалькова.Она осуществила мечту Артема об аквариуме и побывала у мальчика дома, а Варе подарила электрогитару.Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации. В акции традиционно принимают участие президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и другие представители власти.
https://ria.ru/20220104/elka-1766547653.html
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общество, владимир путин, михаил мишустин, новый год, татьяна москалькова, елка желаний, россия
17:06 13.01.2022 (обновлено: 18:08 13.01.2022)
Москалькова исполнила мечты детей в рамках акции "Елка желаний"
Москалькова подарила детям аквариум и электрогитару в рамках акции "Елка желаний"