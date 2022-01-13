https://ria.ru/20220113/podarki-1767706513.html

Москалькова исполнила мечты детей в рамках акции "Елка желаний"

Москалькова исполнила мечты детей в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 13.01.2022

Москалькова исполнила мечты детей в рамках акции "Елка желаний"

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" подарила аквариум... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T17:06

2022-01-13T17:06

2022-01-13T18:08

общество

владимир путин

михаил мишустин

новый год

татьяна москалькова

елка желаний

россия

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" подарила аквариум одиннадцатилетнему Артему и электрогитару десятилетней Варваре, сообщила пресс-служба омбудсмена."У каждого, кто погружен во взрослые проблемы, есть возможность прикоснуться к мечте ребенка. Мне посчастливилось исполнить желания Артема и Варвары. Ведь мы все хотим, чтобы дети нашей великой России были счастливы, а для этого не так много нужно", — отметила Москалькова.Она осуществила мечту Артема об аквариуме и побывала у мальчика дома, а Варе подарила электрогитару.Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации. В акции традиционно принимают участие президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и другие представители власти.

https://ria.ru/20220104/elka-1766547653.html

https://ria.ru/20220106/mechta-1766716274.html

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общество, владимир путин, михаил мишустин, новый год, татьяна москалькова, елка желаний, россия