https://ria.ru/20220113/plan-1767664316.html
Китай обнародовал план развития цифровой экономики на 2021-2025 годы
Китай обнародовал план развития цифровой экономики на 2021-2025 годы - РИА Новости, 13.01.2022
Китай обнародовал план развития цифровой экономики на 2021-2025 годы
Госсовет КНР 12 января опубликовал план развития цифровой экономики на 14-й пятилетку /2021-2025 гг./. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:15
2022-01-13T14:15
2022-01-13T14:15
россия-китай: главное
экономика
технологии
китай
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МОСКВА, 13 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Госсовет КНР 12 января опубликовал план развития цифровой экономики на 14-й пятилетку /2021-2025 гг./.Согласно плану, к 2025 году КНР планирует увеличить долю добавленной стоимости ключевых отраслей цифровой экономики в структуре ВВП до 10%. В 2020 году этот показатель составлял 7,8%.Как отмечается в плане, к 2025 году цифровая трансформация отраслей в Китае выйдет на новый уровень, цифровые социальные услуги приобретут более инклюзивный характер, значительно будет усовершенствована система управления цифровой экономикой.План перечисляет основные задачи в восьми областях, включая оптимизацию и повышение качества цифровой инфраструктуры, продвижение цифровой модернизации предприятий и расширение международного сотрудничества в области цифровой экономики.Согласно документу, Китай усилит поддержку исследований и разработок технологии 6G, будет наращивать инновации в стратегических областях, таких как интегральные схемы и искусственный интеллект, а также способствовать развитию новых форм бизнеса.Кроме того, как отмечается в плане, Китай будет стремиться к регламентированию таких сфер, как трансграничные потоки данных, доступ на рынок, антимонопольная работа, цифровой юань и защита конфиденциальной информации в цифровую эпоху. При этом КНР будет опираться на международные правила и международный опыт.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, китай
МОСКВА, 13 янв - Проект "Россия-Китай: Главное".
Госсовет КНР 12 января опубликовал план развития цифровой экономики на 14-й пятилетку /2021-2025 гг./.
Согласно плану, к 2025 году КНР планирует увеличить долю добавленной стоимости ключевых отраслей цифровой экономики в структуре ВВП до 10%. В 2020 году этот показатель составлял 7,8%.
Как отмечается в плане, к 2025 году цифровая трансформация отраслей в Китае
выйдет на новый уровень, цифровые социальные услуги приобретут более инклюзивный характер, значительно будет усовершенствована система управления цифровой экономикой.
План перечисляет основные задачи в восьми областях, включая оптимизацию и повышение качества цифровой инфраструктуры, продвижение цифровой модернизации предприятий и расширение международного сотрудничества в области цифровой экономики.
Согласно документу, Китай усилит поддержку исследований и разработок технологии 6G, будет наращивать инновации в стратегических областях, таких как интегральные схемы и искусственный интеллект, а также способствовать развитию новых форм бизнеса.
Кроме того, как отмечается в плане, Китай будет стремиться к регламентированию таких сфер, как трансграничные потоки данных, доступ на рынок, антимонопольная работа, цифровой юань и защита конфиденциальной информации в цифровую эпоху. При этом КНР будет опираться на международные правила и международный опыт.