https://ria.ru/20220113/plan-1767593495.html

Будет война. Раскрыт дьявольский план США и НАТО против России

В Польше раскрыли "дьявольский" план США и НАТО против России - РИА Новости, 13.01.2022

Будет война. Раскрыт дьявольский план США и НАТО против России

США и НАТО намерены сорвать переговоры с Россией о гарантиях безопасности, чтобы спровоцировать войну Москвы и Киева, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T07:13

2022-01-13T07:13

2022-01-13T07:13

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. США и НАТО намерены сорвать переговоры с Россией о гарантиях безопасности, чтобы спровоцировать войну Москвы и Киева, пишет Myśl Polska.Автор задается вопросом, имеет ли смысл для России продолжать встречи с представителями Запада, учитывая их настрой.В статье указывается, что Вашингтон стремится втянуть Москву в войну, в которой сам участвовать не стремится."Ядерной войны они (руководство США. — Прим. ред.) не хотят, ведь победителей в ней не будет. Им нужна война на Украине, и в нее они стараются втянуть Россию", — отмечает издание.Газета называет удобным положение США и НАТО, так как их граждане не пострадают от боевых действий. Но издание не исключает, что в случае гипотетических боевых действий в войну также окажутся втянуты поляки. При этом газета подчеркивает особую циничность попыток стравить родственные народы.Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, до этого, в понедельник, в Женеве состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.Еще до начала переговоров Вашингтон называл отдельные пункты, предложенные Москвой, неприемлемыми. Россия подчеркивала, что документы не носят ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220113/nato-1767590370.html

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https://ria.ru/20220113/voyska-1767587541.html

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в мире, украина, сша, польша, нато, россия