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Песков поздравил журналистов с Днем российской печати
Песков поздравил журналистов с Днем российской печати - РИА Новости, 13.01.2022
Песков поздравил журналистов с Днем российской печати
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил журналистов с Днем российской печати и со Старым Новым годом. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:00
2022-01-13T13:00
общество
дмитрий песков
день российской печати
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил журналистов с Днем российской печати и со Старым Новым годом.День российской печати был утвержден президиумом Верховного совета России в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января."Если правильно помню, сегодня у нас День печати. Всех, кто имеет к этому отношение, от всей души поздравляем", - сказал Песков журналистам в четверг."Также тех, кто помнит про Старый Новый год, тоже поздравляем, с очередным Старым Новым годом", - добавил он.Старый Новый год (по старому стилю или, иначе, по юлианскому календарю) отмечается в ночь на 14 января. Разница в датах связана с тем, что в России в 1918 году был принят новый стиль летоисчисления, то есть Григорианский календарь.
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общество, дмитрий песков, день российской печати, россия
13:00 13.01.2022
 
Песков поздравил журналистов с Днем российской печати

Песков поздравил журналистов с Днем российской печати и со Старым Новым годом

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил журналистов с Днем российской печати и со Старым Новым годом.
День российской печати был утвержден президиумом Верховного совета России в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января.
"Если правильно помню, сегодня у нас День печати. Всех, кто имеет к этому отношение, от всей души поздравляем", - сказал Песков журналистам в четверг.
"Также тех, кто помнит про Старый Новый год, тоже поздравляем, с очередным Старым Новым годом", - добавил он.
Старый Новый год (по старому стилю или, иначе, по юлианскому календарю) отмечается в ночь на 14 января. Разница в датах связана с тем, что в России в 1918 году был принят новый стиль летоисчисления, то есть Григорианский календарь.
Журналист во время большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
12:41
День российской печати: праздник журналистов
 
ОбществоДмитрий ПесковДень российской печатиРоссия
 
 
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