https://ria.ru/20220113/peskov-1767646091.html
Песков поздравил журналистов с Днем российской печати
Песков поздравил журналистов с Днем российской печати - РИА Новости, 13.01.2022
Песков поздравил журналистов с Днем российской печати
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил журналистов с Днем российской печати и со Старым Новым годом. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:00
2022-01-13T13:00
2022-01-13T13:00
общество
дмитрий песков
день российской печати
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил журналистов с Днем российской печати и со Старым Новым годом.День российской печати был утвержден президиумом Верховного совета России в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января."Если правильно помню, сегодня у нас День печати. Всех, кто имеет к этому отношение, от всей души поздравляем", - сказал Песков журналистам в четверг."Также тех, кто помнит про Старый Новый год, тоже поздравляем, с очередным Старым Новым годом", - добавил он.Старый Новый год (по старому стилю или, иначе, по юлианскому календарю) отмечается в ночь на 14 января. Разница в датах связана с тем, что в России в 1918 году был принят новый стиль летоисчисления, то есть Григорианский календарь.
https://radiosputnik.ria.ru/20220113/zhurnalist-1767639247.html
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общество, дмитрий песков, день российской печати, россия
Песков поздравил журналистов с Днем российской печати
Песков поздравил журналистов с Днем российской печати и со Старым Новым годом
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
поздравил журналистов с Днем российской печати и со Старым Новым годом.
День российской печати был утвержден президиумом Верховного совета России
в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января.
"Если правильно помню, сегодня у нас День печати. Всех, кто имеет к этому отношение, от всей души поздравляем", - сказал Песков журналистам в четверг.
"Также тех, кто помнит про Старый Новый год, тоже поздравляем, с очередным Старым Новым годом", - добавил он.
Старый Новый год (по старому стилю или, иначе, по юлианскому календарю) отмечается в ночь на 14 января. Разница в датах связана с тем, что в России в 1918 году был принят новый стиль летоисчисления, то есть Григорианский календарь.