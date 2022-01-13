https://ria.ru/20220113/peskov-1767646091.html

Песков поздравил журналистов с Днем российской печати

Песков поздравил журналистов с Днем российской печати - РИА Новости, 13.01.2022

Песков поздравил журналистов с Днем российской печати

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил журналистов с Днем российской печати и со Старым Новым годом. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T13:00

2022-01-13T13:00

2022-01-13T13:00

общество

дмитрий песков

день российской печати

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил журналистов с Днем российской печати и со Старым Новым годом.День российской печати был утвержден президиумом Верховного совета России в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января."Если правильно помню, сегодня у нас День печати. Всех, кто имеет к этому отношение, от всей души поздравляем", - сказал Песков журналистам в четверг."Также тех, кто помнит про Старый Новый год, тоже поздравляем, с очередным Старым Новым годом", - добавил он.Старый Новый год (по старому стилю или, иначе, по юлианскому календарю) отмечается в ночь на 14 января. Разница в датах связана с тем, что в России в 1918 году был принят новый стиль летоисчисления, то есть Григорианский календарь.

https://radiosputnik.ria.ru/20220113/zhurnalist-1767639247.html

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общество, дмитрий песков, день российской печати, россия