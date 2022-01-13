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Россия не пойдет ни на какие уступки в переговорах с США, заявил посол
Россия не пойдет ни на какие уступки в переговорах с США, заявил посол - РИА Новости, 13.01.2022
Россия не пойдет ни на какие уступки в переговорах с США, заявил посол
Россия не пойдет ни на какие уступки в переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T20:20
2022-01-13T20:30
в мире
сша
лондон
россия
европа
нато
андрей келин
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия не пойдет ни на какие уступки в переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин."Четко и ясно сказали - ни на какие уступки мы не пойдем, это наша принципиальная позиция", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24"."Нам взамен предлагают разговор по целому ряду аспектов европейской безопасности. Они все, без сомнения, важны - контроль над вооружениями, мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, транспарентность и меры доверия. Мы знаем весь этот набор. Но если мы пойдем обсуждать весь этот набор, в нем растворится наше ключевое и принципиальное требование о нерасширении НАТО, по которому мы должны получить четкие юридические гарантии", - добавил Келин.
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в мире, сша, лондон, россия, европа, нато, андрей келин
20:20 13.01.2022 (обновлено: 20:30 13.01.2022)
 
Россия не пойдет ни на какие уступки в переговорах с США, заявил посол

Посол в Лондоне Келин: Россия не пойдет ни на какие уступки в переговорах с США и НАТО

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия не пойдет ни на какие уступки в переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
"Четко и ясно сказали - ни на какие уступки мы не пойдем, это наша принципиальная позиция", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24".
"Нам взамен предлагают разговор по целому ряду аспектов европейской безопасности. Они все, без сомнения, важны - контроль над вооружениями, мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, транспарентность и меры доверия. Мы знаем весь этот набор. Но если мы пойдем обсуждать весь этот набор, в нем растворится наше ключевое и принципиальное требование о нерасширении НАТО, по которому мы должны получить четкие юридические гарантии", - добавил Келин.
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
Вчера, 20:32
Эксперт заявил о "странной" тональности НАТО на переговорах с Россией
 
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