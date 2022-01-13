https://ria.ru/20220113/peregovory-1767746509.html

Россия не пойдет ни на какие уступки в переговорах с США, заявил посол

Россия не пойдет ни на какие уступки в переговорах с США, заявил посол - РИА Новости, 13.01.2022

Россия не пойдет ни на какие уступки в переговорах с США, заявил посол

Россия не пойдет ни на какие уступки в переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T20:20

2022-01-13T20:20

2022-01-13T20:30

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нато

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия не пойдет ни на какие уступки в переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин."Четко и ясно сказали - ни на какие уступки мы не пойдем, это наша принципиальная позиция", - сказал Келин в эфире телеканала "Россия 24"."Нам взамен предлагают разговор по целому ряду аспектов европейской безопасности. Они все, без сомнения, важны - контроль над вооружениями, мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, транспарентность и меры доверия. Мы знаем весь этот набор. Но если мы пойдем обсуждать весь этот набор, в нем растворится наше ключевое и принципиальное требование о нерасширении НАТО, по которому мы должны получить четкие юридические гарантии", - добавил Келин.

https://ria.ru/20220112/lukyanov-1767567592.html

сша

лондон

россия

европа

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в мире, сша, лондон, россия, европа, нато, андрей келин