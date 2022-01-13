https://ria.ru/20220113/peregovory-1767683375.html

Лавров оценил перспективы продолжения переговоров с США и НАТО

Лавров оценил перспективы продолжения переговоров с США и НАТО - РИА Новости, 13.01.2022

Лавров оценил перспективы продолжения переговоров с США и НАТО

Перспективы продолжения переговоров с США зависят от того, как Вашингтон и Брюссель воспримут предложения РФ, в том числе о нерасширении НАТО, заявил министр... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:25

2022-01-13T15:25

2022-01-13T15:25

в мире

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нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

совет россия-нато

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв - РИА Новости. Перспективы продолжения переговоров с США зависят от того, как Вашингтон и Брюссель воспримут предложения РФ, в том числе о нерасширении НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, есть три юридические гарантии нерасширения НАТО на восток, неразвертывание на соседних с РФ территориях ударных вооружений и возвращение архитектуры европейской безопасности к конфигурации 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт РФ-НАТО."Это три ключевых требования, все остальные предложения зависят от того, как пойдет разговор по этим трем нашим инициативам", - сказал Лавров в интервью Первому каналу в программе "Большая игра".По его словам, НАТО и США отвергают право России добиваться нерасширения НАТО.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://ria.ru/20220113/nato-1767668415.html

https://ria.ru/20220113/lavrov-1767680045.html

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в мире, сша, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, совет россия-нато, россия