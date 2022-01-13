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Лавров назвал прошедшие переговоры с США и НАТО деловыми
Лавров назвал прошедшие переговоры с США и НАТО деловыми - РИА Новости, 13.01.2022
Лавров назвал прошедшие переговоры с США и НАТО деловыми
Переговоры в Женеве и Брюсселе, несмотря на бескомпромиссность позиции Запада, были деловыми, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:47
2022-01-13T14:47
2022-01-13T14:54
в мире
сша
женева (город)
нато
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв - РИА Новости. Переговоры в Женеве и Брюсселе, несмотря на бескомпромиссность позиции Запада, были деловыми, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Могу подтвердить то, что мы говорили - переговоры были деловыми. Такая позиция Запада достаточно жесткая, аррогантная где-то, неуступчивая, она все-таки излагалась спокойно, в деловом ключе, что позволяет рассчитывать на перспективу осмысления состоявшихся переговоров в Вашингтоне", - сказал Лавров в интервью Первому каналу в программе "Большая игра".По его словам, российская сторона не менее твердо излагала свою позицию, имея те аргументы, которых у Запада нет.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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в мире, сша, женева (город), нато, брюссель, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
14:47 13.01.2022 (обновлено: 14:54 13.01.2022)
Лавров назвал прошедшие переговоры с США и НАТО деловыми
Глава МИД Лавров назвал прошедшие переговоры с США и НАТО деловыми