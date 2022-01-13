https://ria.ru/20220113/peregovory-1767650132.html

Москва ожидает конкретики после переговоров России и США, заявил Песков

Москва ожидает конкретики после переговоров России и США, заявил Песков - РИА Новости, 13.01.2022

Москва ожидает конкретики после переговоров России и США, заявил Песков

Москва ожидает в скором времени "конкретной письменной формулировки" после двух раундов переговоров РФ и США, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T13:16

2022-01-13T13:16

2022-01-13T13:16

сша

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дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Москва ожидает в скором времени "конкретной письменной формулировки" после двух раундов переговоров РФ и США, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."И по первому и по второму раунду, насколько мы поняли, все-таки мы можем ожидать в течение дней предстоящих какой-то конкретной письменной формулировки", - сказал Песков.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. На следующий день после заседания Совета Россия-НАТО состоятся консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220113/deeskalatsiya-1767643851.html

сша

москва

россия

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сша, москва, дмитрий песков, нато, совет россия-нато, россия