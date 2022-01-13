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Положительные нюансы не были целью переговоров с США, заявил Песков

Положительные нюансы не были целью переговоров с США, заявил Песков - РИА Новости, 13.01.2022

Положительные нюансы не были целью переговоров с США, заявил Песков

Положительные элементы и нюансы были в ходе переговоров России и США, но они не были главной целью этих консультаций, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T13:05

2022-01-13T13:05

2022-01-13T13:05

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Положительные элементы и нюансы были в ходе переговоров России и США, но они не были главной целью этих консультаций, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Наверное, и на первых консультациях, и на вторых вчерашних, безусловно, были какие-то положительные нюансы и были положительные элементы, которые можно, наверное, зачитывать в плюс. Но ни эти нюансы и ни эти элементы были главной целью консультаций. И эти элементы и нюансы не могли стать поводом для такого экстренного созыва этих консультаций и переговоров", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, разочарована ли Россия прошедшими переговорами.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

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сша, москва, дмитрий песков, нато, совет россия-нато, россия