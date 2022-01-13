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В Кремле назвали неудачными переговоры России и США по итогам двух раундов

В Кремле назвали неудачными переговоры России и США по итогам двух раундов - РИА Новости, 13.01.2022

В Кремле назвали неудачными переговоры России и США по итогам двух раундов

Сообщения о возможных новых санкциях США во время продолжающихся переговоров по безопасности - это попытка оказать давление на Россию, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T12:49

2022-01-13T12:49

2022-01-13T14:12

сша

дмитрий песков

россия

москва

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сообщения о возможных новых санкциях США во время продолжающихся переговоров по безопасности - это попытка оказать давление на Россию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Оцениваем, конечно, появление подобных документов и такие заявления крайне негативно. Особенно на фоне продолжающейся серии переговоров. Пускай неудачных, но переговоров. Конечно, совмещение по времени этих заявлений и переговоров - это попытка оказать давление на Москву, она априори бессмысленная", - сказал Песков журналистам.

сша

россия

москва

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2022

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сша, дмитрий песков, россия, москва