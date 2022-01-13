https://ria.ru/20220113/peregovory-1767641344.html
В Кремле назвали неудачными переговоры России и США по итогам двух раундов
В Кремле назвали неудачными переговоры России и США по итогам двух раундов - РИА Новости, 13.01.2022
В Кремле назвали неудачными переговоры России и США по итогам двух раундов
Сообщения о возможных новых санкциях США во время продолжающихся переговоров по безопасности - это попытка оказать давление на Россию, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T12:49
2022-01-13T12:49
2022-01-13T14:12
сша
дмитрий песков
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767046091_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_d0658e1fdb3f1cded0d7c89642e98cbb.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сообщения о возможных новых санкциях США во время продолжающихся переговоров по безопасности - это попытка оказать давление на Россию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Оцениваем, конечно, появление подобных документов и такие заявления крайне негативно. Особенно на фоне продолжающейся серии переговоров. Пускай неудачных, но переговоров. Конечно, совмещение по времени этих заявлений и переговоров - это попытка оказать давление на Москву, она априори бессмысленная", - сказал Песков журналистам.
сша
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767046091_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_39a66ded2a2fa0cc3a361f63fb452194.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дмитрий песков, россия, москва
12:49 13.01.2022 (обновлено: 14:12 13.01.2022)
В Кремле назвали неудачными переговоры России и США по итогам двух раундов
Пресс-секретарь Песков назвал неудачными переговоры России и США