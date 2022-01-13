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Главы Пентагона и Минобороны Украины обсудили военную помощь США Киеву
Главы Пентагона и Минобороны Украины обсудили военную помощь США Киеву - РИА Новости, 13.01.2022
Главы Пентагона и Минобороны Украины обсудили военную помощь США Киеву
Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с украинским министром обороны Алексеем Резниковым поддержку со стороны США, сообщает американское военное ведомство. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T22:07
2022-01-13T22:10
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
киев
нато
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с украинским министром обороны Алексеем Резниковым поддержку со стороны США, сообщает американское военное ведомство."Остин подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, включая продолжающиеся усилия по наращиванию потенциала украинских вооруженных сил за счет оказания помощи в обороне", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского минобороны.Также отмечается, что собеседники выразили поддержку дипломатическим усилиям по деэскалации напряженности.Остин и Резников обсудили также "наращивание Россией военной группировки" на границе.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220113/kanadtsy-1767707694.html
https://ria.ru/20220111/ukraina-1767317701.html
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, киев, нато, ллойд остин
22:07 13.01.2022 (обновлено: 22:10 13.01.2022)
 
Главы Пентагона и Минобороны Украины обсудили военную помощь США Киеву

Главы Пентагона Остин и Минобороны Украины Резников обсудили военную помощь США Киеву

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с украинским министром обороны Алексеем Резниковым поддержку со стороны США, сообщает американское военное ведомство.
"Остин подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, включая продолжающиеся усилия по наращиванию потенциала украинских вооруженных сил за счет оказания помощи в обороне", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского минобороны.
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Также отмечается, что собеседники выразили поддержку дипломатическим усилиям по деэскалации напряженности.
Остин и Резников обсудили также "наращивание Россией военной группировки" на границе.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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В миреУкраинаСШАМинистерство обороны СШАКиевНАТОЛлойд Остин
 
 
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