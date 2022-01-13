https://ria.ru/20220113/pensii-1767584420.html
Экономист напомнила о пенсионных новациях с января 2022 года
Экономист напомнила о пенсионных новациях с января 2022 года - РИА Новости, 13.01.2022
Экономист напомнила о пенсионных новациях с января 2022 года
В 2022 году на пенсию могут выйти женщины, достигшие возраста 56,5 лет и мужчины 61,5 лет и имеющие стаж работы не меньше 13 лет, заработавшие 23,4... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T03:15
2022-01-13T03:15
2022-01-13T03:15
общество
торгово-промышленная палата рф
рэу имени г. в. плеханова
пенсии
россия
людмила иванова-швец
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В 2022 году на пенсию могут выйти женщины, достигшие возраста 56,5 лет и мужчины 61,5 лет и имеющие стаж работы не меньше 13 лет, заработавшие 23,4 коэффициента, рассказала агентству "Прайм" доцент базовой кафедры ТПП Российской Федерации "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.По ее словам, с января будут проиндексированы страховые пенсии неработающим пенсионерам. Она напомнила, что до 2022 года размер индексации (5,9 процента) превышал официальный уровень инфляции. После декабрьской встречи президента России с журналистами размер индексации будет пересмотрен, поскольку текущий уровень инфляции превысил прошлогодний показатель.Эксперт перечислила и другие изменения, в том числе и повышение стоимости пенсионного балла. Теперь он составит 104,69 рублей.
https://ria.ru/20220112/pensii-1767426834.html
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общество, торгово-промышленная палата рф, рэу имени г. в. плеханова, пенсии, россия, людмила иванова-швец
Экономист напомнила о пенсионных новациях с января 2022 года
Экономист Иванова-Швец: с января проиндексируют страховые пенсии неработающим пенсионерам