https://ria.ru/20220113/pensii-1767584420.html

Экономист напомнила о пенсионных новациях с января 2022 года

Экономист напомнила о пенсионных новациях с января 2022 года - РИА Новости, 13.01.2022

Экономист напомнила о пенсионных новациях с января 2022 года

В 2022 году на пенсию могут выйти женщины, достигшие возраста 56,5 лет и мужчины 61,5 лет и имеющие стаж работы не меньше 13 лет, заработавшие 23,4... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T03:15

2022-01-13T03:15

2022-01-13T03:15

общество

торгово-промышленная палата рф

рэу имени г. в. плеханова

пенсии

россия

людмила иванова-швец

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В 2022 году на пенсию могут выйти женщины, достигшие возраста 56,5 лет и мужчины 61,5 лет и имеющие стаж работы не меньше 13 лет, заработавшие 23,4 коэффициента, рассказала агентству "Прайм" доцент базовой кафедры ТПП Российской Федерации "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.По ее словам, с января будут проиндексированы страховые пенсии неработающим пенсионерам. Она напомнила, что до 2022 года размер индексации (5,9 процента) превышал официальный уровень инфляции. После декабрьской встречи президента России с журналистами размер индексации будет пересмотрен, поскольку текущий уровень инфляции превысил прошлогодний показатель.Эксперт перечислила и другие изменения, в том числе и повышение стоимости пенсионного балла. Теперь он составит 104,69 рублей.

https://ria.ru/20220112/pensii-1767426834.html

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общество, торгово-промышленная палата рф, рэу имени г. в. плеханова, пенсии, россия, людмила иванова-швец