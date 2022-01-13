https://ria.ru/20220113/pechat-1767712771.html

Мишустин поздравил журналистов с Днем российской печати

Мишустин поздравил журналистов с Днем российской печати - РИА Новости, 13.01.2022

Мишустин поздравил журналистов с Днем российской печати

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников отрасли с Днем российской печати и назвал этот праздник символом демократических преобразований в... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T17:30

2022-01-13T17:30

2022-01-13T17:30

общество

михаил мишустин

день российской печати

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников отрасли с Днем российской печати и назвал этот праздник символом демократических преобразований в стране, сообщается на сайте правительства."Этот профессиональный праздник был учрежден в 1991 году в знак глубокого уважения к труду журналистов, публицистов, редакторов. Он стал символом демократических преобразований в стране, одно из главных достижений которых – возможность свободно обсуждать политические, социальные и экономические проблемы", - сказал Мишустин.Премьер подчеркнул, что объективный и беспристрастный взгляд журналистов обладает огромной силой, формируя общественное мнение и меняя жизнь людей к лучшему."Именно вы помогаете людям ориентироваться в быстро меняющемся информационном пространстве, оперативно сообщаете о происходящем в стране и мире, рассказываете о проблемах, ограждаете от фейковых новостей. Особенно это важно сейчас, когда мы боремся с пандемией", - сказал он.Мишустин выразил журналистам признательность за преданность избранному пути, пожелал им успехов и достижений.

https://ria.ru/20220113/pechat-1767292637.html

https://ria.ru/20220113/peskov-1767646091.html

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общество, михаил мишустин, день российской печати