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Мишустин поздравил журналистов с Днем российской печати
Мишустин поздравил журналистов с Днем российской печати - РИА Новости, 13.01.2022
Мишустин поздравил журналистов с Днем российской печати
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников отрасли с Днем российской печати и назвал этот праздник символом демократических преобразований в... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:30
2022-01-13T17:30
2022-01-13T17:30
общество
михаил мишустин
день российской печати
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников отрасли с Днем российской печати и назвал этот праздник символом демократических преобразований в стране, сообщается на сайте правительства."Этот профессиональный праздник был учрежден в 1991 году в знак глубокого уважения к труду журналистов, публицистов, редакторов. Он стал символом демократических преобразований в стране, одно из главных достижений которых – возможность свободно обсуждать политические, социальные и экономические проблемы", - сказал Мишустин.Премьер подчеркнул, что объективный и беспристрастный взгляд журналистов обладает огромной силой, формируя общественное мнение и меняя жизнь людей к лучшему."Именно вы помогаете людям ориентироваться в быстро меняющемся информационном пространстве, оперативно сообщаете о происходящем в стране и мире, рассказываете о проблемах, ограждаете от фейковых новостей. Особенно это важно сейчас, когда мы боремся с пандемией", - сказал он.Мишустин выразил журналистам признательность за преданность избранному пути, пожелал им успехов и достижений.
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общество, михаил мишустин, день российской печати
Мишустин поздравил журналистов с Днем российской печати
Премьер Мишустин назвал День российской печати символом демократических преобразований
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
поздравил работников отрасли с Днем российской печати и назвал этот праздник символом демократических преобразований в стране, сообщается на сайте
правительства.
"Этот профессиональный праздник был учрежден в 1991 году в знак глубокого уважения к труду журналистов, публицистов, редакторов. Он стал символом демократических преобразований в стране, одно из главных достижений которых – возможность свободно обсуждать политические, социальные и экономические проблемы", - сказал Мишустин.
Премьер подчеркнул, что объективный и беспристрастный взгляд журналистов обладает огромной силой, формируя общественное мнение и меняя жизнь людей к лучшему.
"Именно вы помогаете людям ориентироваться в быстро меняющемся информационном пространстве, оперативно сообщаете о происходящем в стране и мире, рассказываете о проблемах, ограждаете от фейковых новостей. Особенно это важно сейчас, когда мы боремся с пандемией", - сказал он.
Мишустин выразил журналистам признательность за преданность избранному пути, пожелал им успехов и достижений.