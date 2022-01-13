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День российской печати
День российской печати - РИА Новости, 13.01.2022
День российской печати
День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T00:32
2022-01-13T00:32
справки
день российской печати
россия
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День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года.В этот день 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве вышла первая русская газета "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах". Издание было осуществлено по указу российского императора Петра I "О печатании газет для извещения оными о заграничных и внутренних происшествиях". Сначала газета не имела постоянного заголовка и называлась "Ведомости московские", "Российские ведомости", иногда – "Куранты". Газета не имела постоянного формата, тиража и строгой периодичности выпуска.В 1711 году газета "Ведомости" стала выходить в Петербурге. В ней размещались материалы по военному делу, вопросам техники и промышленности, производства артиллерийских орудий, строительства флота. Большая доля публикаций посвящалась победам русской армии. Наряду с военной тематикой на страницах "Ведомостей" нашли отражение проблемы гражданской жизни: основание новой столицы – Санкт-Петербурга, строительство городов и крепостей, развитие торговли. Источником информации служили официальные документы, донесения послов, ведомственные материалы."Ведомости" являлись официальным изданием, в их подготовке принимал участие сам Петр I. Он отбирал материал для публикации, проверял качество переводов, правил корректуру. В 1719 году по приказу царя ответственным за выпуск "Ведомостей" в Петербурге был назначен сотрудник Коллегии иностранных дел Борис Волков, а также один из лучших переводчиков того времени Яков Синявич. Круг читателей "Ведомостей" формировался преимущественно за счет знати, чиновничества, служащих ведомств, которых царь обязывал приобретать книги и газеты. С 1728 года выходом газеты стала заниматься Академия наук. Поменялось и ее название – она стала называться "Санкт-Петербургские ведомости". Начальный тираж газеты составлял 706 экземпляров, выходила она дважды в неделю. Редактором газеты стал Герард Фридрих Миллер. При нем начали выходить и "Месячные исторические, генеалогические и географические примечания в Ведомостях" – первый отечественный журнал. Газету возглавляли выдающийся ученый Михаил Ломоносов (первый глава), поэт Ипполит Богданович, переводчик и цензор Амплий Очкин и др. В 1860-х годах газета приобрела статус ведущего либерального издания страны.В 1756-1917 годах в Москве в типографии Московского университета издавалась газета "Московские ведомости". Она выходила до 1842 года дважды в неделю, затем три раза, с 1859 года – ежедневно. До середины XIX века "Московские ведомости" были самой крупной газетой в России. В 1811 году появилась первая в России провинциальная газета – "Казанские известия". Она была создана адъюнктом Казанского университета Иваном Запольским вместе с издателем Дмитрием Зиновьевым. Позднее она стала изданием Казанского университета, который выпускал ее до 1820 года один раз в неделю. Из нее в 1821 году вырос ежемесячный журнал "Казанский вестник". Со временем газеты появились в Астрахани (1813), Одессе (1820) и других городах. С 1 января 1870 года "высочайшим повелением" было указано "устроить в виде опыта" "прием в почтовых учреждениях подписки на периодические издания как русские, так и иностранные". Это было первое в России распоряжение о проведении подписки на периодическую печать.Уже к 1914 году в России выходило свыше трех тысяч периодических изданий. Число ежедневных больших общественно-политических газет, не считая губернских официальных "Ведомостей", превышало 200 наименований.После Октябрьской революции 1917 года День советской печати праздновался 5 мая – в день выхода первого номера большевистской газеты "Правда". С 1922 года День печати проводился ежегодно как смотр достижений советской прессы и издательского дела. В День печати в советский период организовывались собрания, отчеты редакций перед читателями, выставки, конкурсы, смотры, книжные базары, премиями отмечались журналисты. В декабре 1991 года учреждением новой даты Дня российской печати – в день выхода первого номера российской газеты "Ведомости" – Президиум Верховного Совета РСФСР, как указывалось в постановлении, отдал "дань уважения исторической справедливости".По данным Роскомнадзора на январь 2022 года, в российском реестре средств массовой информации общее количество зарегистрированных СМИ составляет свыше 150 тысяч.Традиционно в День российской печати проходит вручение премий в области средств массовой информации. В июле 2013 года в целях развития средств массовой информации, стимулирования профессиональной деятельности в области средств массовой информации были учреждены ежегодные премии правительства Российской Федерации в области средств массовой информации (ранее с 2005 года вручались премии правительства РФ в области печатных средств массовой информации).В настоящее время присуждается 20 премий в размере одного миллиона рублей каждая.Премии присуждаются деятелям и российским СМИ, добившимся значительных творческих и профессиональных результатов, а также зарубежным СМИ, осуществляющим выпуск продукции на русском языке.В 2021 году премий были удостоены девять представителей СМИ и 11 журналистских коллективов. За мужество при исполнении профессиональных обязанностей и личный вклад в борьбу за права журналистов награжден исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский. Премией отмечены секретарь общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" Рафаэль Гусейнов, художественный руководитель главной редакции информационно-развлекательных программ телекомпании НТВ Ирада Зейналова, специальный корреспондент программы "Вести" "Телеканала "Россия" Гульшат Балтаева, специальный корреспондент отдела московского выпуска "Комсомольской правды" Дина Карпицкая, заместитель шеф-редактора газеты "Коммерсантъ" Дмитрий Бутрин, вице-президент Фонда православного телевидения – генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников, президент творческого объединения "Красная звезда" Алексей Пиманов и др. Указом президента РФ от 19 июля 2018 года было учреждено почетное звание "Заслуженный журналист Российской Федерации". Первых званий были удостоены обозреватель группы программ дирекции вещания на русском языке МИА "Россия сегодня" Диана Берлин, ведущий телевизионной передачи "В мире животных" Николай Дроздов, президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский, главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, президент Национальной ассоциации телевещателей Эдуард Сагалаев, главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, генеральный директор ОТР Анатолий Лысенко и др. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
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справки, день российской печати, россия
00:32 13.01.2022
 

День российской печати

© РИА Новости / Ю. Кравчук / Перейти в фотобанкНабор полосы газеты "Мартеновка" в типографии издательства "Московская правда"
Набор полосы газеты Мартеновка в типографии издательства Московская правда - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Ю. Кравчук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года.
В этот день 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве вышла первая русская газета "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах". Издание было осуществлено по указу российского императора Петра I "О печатании газет для извещения оными о заграничных и внутренних происшествиях". Сначала газета не имела постоянного заголовка и называлась "Ведомости московские", "Российские ведомости", иногда – "Куранты". Газета не имела постоянного формата, тиража и строгой периодичности выпуска.
В 1711 году газета "Ведомости" стала выходить в Петербурге. В ней размещались материалы по военному делу, вопросам техники и промышленности, производства артиллерийских орудий, строительства флота. Большая доля публикаций посвящалась победам русской армии. Наряду с военной тематикой на страницах "Ведомостей" нашли отражение проблемы гражданской жизни: основание новой столицы – Санкт-Петербурга, строительство городов и крепостей, развитие торговли. Источником информации служили официальные документы, донесения послов, ведомственные материалы.
"Ведомости" являлись официальным изданием, в их подготовке принимал участие сам Петр I. Он отбирал материал для публикации, проверял качество переводов, правил корректуру. В 1719 году по приказу царя ответственным за выпуск "Ведомостей" в Петербурге был назначен сотрудник Коллегии иностранных дел Борис Волков, а также один из лучших переводчиков того времени Яков Синявич. Круг читателей "Ведомостей" формировался преимущественно за счет знати, чиновничества, служащих ведомств, которых царь обязывал приобретать книги и газеты.
С 1728 года выходом газеты стала заниматься Академия наук. Поменялось и ее название – она стала называться "Санкт-Петербургские ведомости". Начальный тираж газеты составлял 706 экземпляров, выходила она дважды в неделю. Редактором газеты стал Герард Фридрих Миллер. При нем начали выходить и "Месячные исторические, генеалогические и географические примечания в Ведомостях" – первый отечественный журнал. Газету возглавляли выдающийся ученый Михаил Ломоносов (первый глава), поэт Ипполит Богданович, переводчик и цензор Амплий Очкин и др. В 1860-х годах газета приобрела статус ведущего либерального издания страны.
В 1756-1917 годах в Москве в типографии Московского университета издавалась газета "Московские ведомости". Она выходила до 1842 года дважды в неделю, затем три раза, с 1859 года – ежедневно. До середины XIX века "Московские ведомости" были самой крупной газетой в России.
В 1811 году появилась первая в России провинциальная газета – "Казанские известия". Она была создана адъюнктом Казанского университета Иваном Запольским вместе с издателем Дмитрием Зиновьевым. Позднее она стала изданием Казанского университета, который выпускал ее до 1820 года один раз в неделю. Из нее в 1821 году вырос ежемесячный журнал "Казанский вестник". Со временем газеты появились в Астрахани (1813), Одессе (1820) и других городах.
С 1 января 1870 года "высочайшим повелением" было указано "устроить в виде опыта" "прием в почтовых учреждениях подписки на периодические издания как русские, так и иностранные". Это было первое в России распоряжение о проведении подписки на периодическую печать.
Уже к 1914 году в России выходило свыше трех тысяч периодических изданий. Число ежедневных больших общественно-политических газет, не считая губернских официальных "Ведомостей", превышало 200 наименований.
После Октябрьской революции 1917 года День советской печати праздновался 5 мая – в день выхода первого номера большевистской газеты "Правда". С 1922 года День печати проводился ежегодно как смотр достижений советской прессы и издательского дела. В День печати в советский период организовывались собрания, отчеты редакций перед читателями, выставки, конкурсы, смотры, книжные базары, премиями отмечались журналисты.
В декабре 1991 года учреждением новой даты Дня российской печати – в день выхода первого номера российской газеты "Ведомости" – Президиум Верховного Совета РСФСР, как указывалось в постановлении, отдал "дань уважения исторической справедливости".
По данным Роскомнадзора на январь 2022 года, в российском реестре средств массовой информации общее количество зарегистрированных СМИ составляет свыше 150 тысяч.
Традиционно в День российской печати проходит вручение премий в области средств массовой информации.
В июле 2013 года в целях развития средств массовой информации, стимулирования профессиональной деятельности в области средств массовой информации были учреждены ежегодные премии правительства Российской Федерации в области средств массовой информации (ранее с 2005 года вручались премии правительства РФ в области печатных средств массовой информации).
В настоящее время присуждается 20 премий в размере одного миллиона рублей каждая.
Премии присуждаются деятелям и российским СМИ, добившимся значительных творческих и профессиональных результатов, а также зарубежным СМИ, осуществляющим выпуск продукции на русском языке.
В 2021 году премий были удостоены девять представителей СМИ и 11 журналистских коллективов. За мужество при исполнении профессиональных обязанностей и личный вклад в борьбу за права журналистов награжден исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский. Премией отмечены секретарь общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" Рафаэль Гусейнов, художественный руководитель главной редакции информационно-развлекательных программ телекомпании НТВ Ирада Зейналова, специальный корреспондент программы "Вести" "Телеканала "Россия" Гульшат Балтаева, специальный корреспондент отдела московского выпуска "Комсомольской правды" Дина Карпицкая, заместитель шеф-редактора газеты "Коммерсантъ" Дмитрий Бутрин, вице-президент Фонда православного телевидения – генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников, президент творческого объединения "Красная звезда" Алексей Пиманов и др.
Указом президента РФ от 19 июля 2018 года было учреждено почетное звание "Заслуженный журналист Российской Федерации". Первых званий были удостоены обозреватель группы программ дирекции вещания на русском языке МИА "Россия сегодня" Диана Берлин, ведущий телевизионной передачи "В мире животных" Николай Дроздов, президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский, главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, президент Национальной ассоциации телевещателей Эдуард Сагалаев, главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, генеральный директор ОТР Анатолий Лысенко и др.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
 
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