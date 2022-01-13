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Лукашевич: Россия не получила от ОБСЕ адекватного ответа по гарантиям
Лукашевич: Россия не получила от ОБСЕ адекватного ответа по гарантиям - РИА Новости, 13.01.2022
Лукашевич: Россия не получила от ОБСЕ адекватного ответа по гарантиям
Россия разочарована реакцией Запада на свои предложения в области безопасности, заявил постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:14
2022-01-13T18:06
россия
в мире
сша
москва
нато
александр лукашевич
совет россия-нато
обсе
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ВЕНА, 13 янв — РИА Новости. Россия разочарована реакцией Запада на свои предложения в области безопасности, заявил постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич.В Вене ранее завершились консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе."Хочу сразу сказать, что адекватного ответа или какой-то реакции на наши предложения мы не услышали от наших партнеров, все вращалось вокруг их озабоченностей, якобы агрессивном поведении России особенно в контексте украинских событий", — сказал дипломат на пресс-конференции.По его словам, страны ОБСЕ "упражнялись, по-своему интерпретировали" закрепленный в документах принцип неделимости безопасности, "считая, что никто не может повлиять на выбор системы безопасности того или иного государства"."На этом ставили точку, хотя в документах содержится формула, продолжающая формулу, что при выборе способов обеспечения безопасности надо учитывать озабоченности других государств", — добавил он.Вместе с тем дипломат подчеркнул, что российской делегации удалось донести свою позицию по этим вопросам."Особый акцент сделали, конечно, на поведении США и НАТО, которые продолжают осваивать в военном отношении территории государств, вступивших в альянс, и размещать там ударные системы вооружений, что несет прямую и непосредственную угрозу национальным интересам России", — отметил Лукашевич.Он подчеркнул, что Москва не ставит ультиматум, а предлагает разобраться в возникших проблемах и найти компромиссы."Фундаментальные различия, которые мы почувствовали в Женеве и особенно в рамках дискуссии Совета РФ-НАТО о том, как трактуется принцип неделимости безопасности, конечно, еще и еще раз убеждает в правоте российских аргументов, что этот принцип и гарантии реализации этого принципа должны закрепляться в юридически обязательной форме", — добавил он.Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, до этого, в понедельник, в Женеве состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США.
https://ria.ru/20220113/voyska-1767702809.html
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россия, в мире, сша, москва, нато, александр лукашевич, совет россия-нато, обсе
17:14 13.01.2022 (обновлено: 18:06 13.01.2022)
 
Лукашевич: Россия не получила от ОБСЕ адекватного ответа по гарантиям

Постпред Лукашевич: Россия не получила от ОБСЕ адекватного ответа по гарантиям

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на брифинге по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на брифинге по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 13 янв — РИА Новости. Россия разочарована реакцией Запада на свои предложения в области безопасности, заявил постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич.
В Вене ранее завершились консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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"Хочу сразу сказать, что адекватного ответа или какой-то реакции на наши предложения мы не услышали от наших партнеров, все вращалось вокруг их озабоченностей, якобы агрессивном поведении России особенно в контексте украинских событий", — сказал дипломат на пресс-конференции.
По его словам, страны ОБСЕ "упражнялись, по-своему интерпретировали" закрепленный в документах принцип неделимости безопасности, "считая, что никто не может повлиять на выбор системы безопасности того или иного государства".
"На этом ставили точку, хотя в документах содержится формула, продолжающая формулу, что при выборе способов обеспечения безопасности надо учитывать озабоченности других государств", — добавил он.
Вместе с тем дипломат подчеркнул, что российской делегации удалось донести свою позицию по этим вопросам.
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"Особый акцент сделали, конечно, на поведении США и НАТО, которые продолжают осваивать в военном отношении территории государств, вступивших в альянс, и размещать там ударные системы вооружений, что несет прямую и непосредственную угрозу национальным интересам России", — отметил Лукашевич.
Он подчеркнул, что Москва не ставит ультиматум, а предлагает разобраться в возникших проблемах и найти компромиссы.
"Фундаментальные различия, которые мы почувствовали в Женеве и особенно в рамках дискуссии Совета РФ-НАТО о том, как трактуется принцип неделимости безопасности, конечно, еще и еще раз убеждает в правоте российских аргументов, что этот принцип и гарантии реализации этого принципа должны закрепляться в юридически обязательной форме", — добавил он.
Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, до этого, в понедельник, в Женеве состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США.
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