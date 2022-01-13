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Ожидание ответа США и НАТО по безопасности не будет долгим, заявил Лавров

Ожидание ответа США и НАТО по безопасности не будет долгим, заявил Лавров - РИА Новости, 13.01.2022

Ожидание ответа США и НАТО по безопасности не будет долгим, заявил Лавров

Россия находится в режиме ожидания ответа США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности, но оно не будет долгим, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:31

2022-01-13T15:31

2022-01-13T15:32

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владимир путин

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сергей лавров

совет россия-нато

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв - РИА Новости. Россия находится в режиме ожидания ответа США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности, но оно не будет долгим, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Поэтому мы продолжим режим ожидания, но оно не должно быть долгим. Ожидание не может быть долгим и президент (РФ Владимир Путин) об этом очень ясно сказал, выступая на коллегии министерства иностранных дел и в своих последующих выступлениях. Ответ должен быть быстрым", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия - НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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в мире, сша, европа, владимир путин, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, совет россия-нато, россия